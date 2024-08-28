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Міноборони враховуватиме релігійні, медичні та етичні потреби військових при формуванні сухпайків

15:16, 28 серпня 2024
Нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту.
Міноборони враховуватиме релігійні, медичні та етичні потреби військових при формуванні сухпайків
Джерело фото: АрміяInform
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Міністерство оборони повідомило про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців. Тепер будуть враховувати їхні релігійні, медичні та етичні потреби. 

Як зазначається, у межах цієї ініціативи планується значне розширення асортименту сухпайків, що має дозволити забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами.

За інформацією Міноборони, нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту.

Повідомляється, що Державний оператор тилу спільно з Міноборони вже провели консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій «Кожна Тварина» та UAnimals, які працюють у сфері захисту прав тварин, та представниками ринку.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, багато військових дотримуються різних релігійних традицій або мають особливі дієтичні потреби, тому Міноборони активно співпрацює з релігійними громадами та експертами в галузі харчування.

«Ми також розуміємо важливість етичного вибору, тому рослинні сухпайки стануть важливою частиною нашої нової стратегії. Це не лише питання харчування, але й поваги до переконань кожного бійця», – підкреслив він.

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