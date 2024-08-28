Минобороны будет учитывать религиозные, медицинские и этические потребности военных при формировании сухпайков

Новые сухпайки станут доступны военнослужащим с декабря, когда завершится процесс разработки и утверждения ассортимента.

Источник фото: АрміяInform

Министерство обороны сообщило об изменении подхода к формированию сухпайков для военнослужащих. Теперь будут учитывать их религиозные, медицинские и этические потребности.

Как отмечается, в рамках этой инициативы планируется значительное расширение ассортимента сухпайков, что должно позволить обеспечить военных большим разнообразием продуктов, в частности растительными, кошерными и халяльными наборами.

По информации Минобороны, новые сухпайки станут доступны военнослужащим с декабря, когда завершится процесс разработки и утверждения ассортимента.

Сообщается, что Государственный оператор тыла совместно с Минобороны уже провели консультации с представителями Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, исламских и иудейских общин, а также общественных организаций «Каждое Животное» и UAnimals, которые работают в сфере защиты прав животных, и представителями рынке.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, многие военные соблюдают различные религиозные традиции или имеют особые диетические потребности, поэтому Минобороны активно сотрудничает с религиозными общинами и экспертами в области питания.

Мы также понимаем важность этического выбора, поэтому растительные сухпайки станут важной частью нашей новой стратегии. Это не только вопрос питания, но и уважение к убеждениям каждого бойца», – подчеркнул он.

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