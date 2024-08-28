Практика судов
  1. В Украине

Минобороны будет учитывать религиозные, медицинские и этические потребности военных при формировании сухпайков

15:16, 28 августа 2024
Новые сухпайки станут доступны военнослужащим с декабря, когда завершится процесс разработки и утверждения ассортимента.
Минобороны будет учитывать религиозные, медицинские и этические потребности военных при формировании сухпайков
Источник фото: АрміяInform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны сообщило об изменении подхода к формированию сухпайков для военнослужащих. Теперь будут учитывать их религиозные, медицинские и этические потребности.

Как отмечается, в рамках этой инициативы планируется значительное расширение ассортимента сухпайков, что должно позволить обеспечить военных большим разнообразием продуктов, в частности растительными, кошерными и халяльными наборами.

По информации Минобороны, новые сухпайки станут доступны военнослужащим с декабря, когда завершится процесс разработки и утверждения ассортимента.

Сообщается, что Государственный оператор тыла совместно с Минобороны уже провели консультации с представителями Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, исламских и иудейских общин, а также общественных организаций «Каждое Животное» и UAnimals, которые работают в сфере защиты прав животных, и представителями рынке.

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, многие военные соблюдают различные религиозные традиции или имеют особые диетические потребности, поэтому Минобороны активно сотрудничает с религиозными общинами и экспертами в области питания.

Мы также понимаем важность этического выбора, поэтому растительные сухпайки станут важной частью нашей новой стратегии. Это не только вопрос питания, но и уважение к убеждениям каждого бойца», – подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Планируемый от закона о повышении налогов ресурс в 125 млрд грн «растаял» до 30 млрд — из проекта убрали ряд норм

Из законопроекта о повышении налогов убрали военный сбор для юрлиц третьей группы и налог на сверхприбыль банков, последний - по требованию МВФ.

Суды начали применять закон о декриминализации мелких краж к уже осужденным — о чем идет речь в первых определениях

Освобождают ли суды уже осужденных в связи с вступлением в силу закона о декриминализации мелких краж.

Никита Потураев считает, что пора запретить Telegram, потому что он порочит репутацию общественных организаций и госорганов

Защита Telegram равна защите права порочить репутацию общественных организаций, считает председатель Комитета Никита Потураев, а представители ОО, со своей стороны, предлагают запретить Telegram законом о санкциях.

Избран новый состав КДКП по квоте прокуратуры: известны фамилии

Также избраны новые члены Совета прокуроров.

У прокурора Офиса Генерального прокурора нашли гражданство РФ: теперь его уволят

Прокурор считает, что он стал жертвой провокации, поскольку раньше отказался стать конфиденциальным агентом СБУ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області