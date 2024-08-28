Избран новый состав КДКП по квоте прокуратуры: известны фамилии

Также избраны новые члены Совета прокуроров.

Источник фото: Офис Генпрокурора

Всеукраинская конференция прокуроров 27 августа 2024 года избрала пятерых новых членов главного дисциплинарного и кадрового органа прокуратуры – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Напомним, что члены КДКП избираются сроком три года.

Состав КДКП из 11 человек формируют четыре субъекта – Всеукраинская конференция прокуроров (5 представителей), Уполномоченный Верховной Рады по правам человека по согласованию с Комитетом ВРУ, к предмету ведения которого входит организация и деятельность органов прокуратуры (3 представителя), Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений (2 представителя), Съезд адвокатов Украины (1 представитель).

По итогам голосования во время работы Всеукраинской конференции прокуроров, членами КДКП избраны:

Гарбуза Нина Владимировна - прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией и органами, ведущими борьбу с организованной преступностью Офиса Генерального прокурора

Куриленко Дмитрий Витальевич – прокурор управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Харьковской областной прокуратуры

Михед Алексей Васильевич – прокурор Департамента надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований Офиса Генерального прокурора

Радзивон Максим Алексеевич – прокурор Департамента надзора за соблюдением законов органами безопасности Офиса Генпрокурора

Степанова Татьяна Владимировна – прокурор Департамента уголовной политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора

Также Всеукраинская конференция прокуроров выбрала двух новых членов в состав Совета прокуроров Украины – высшего органа прокурорского самоуправления, который, в частности, занимается вопросами назначения и увольнения прокуроров с административных должностей, а также занимается вопросами обеспечения независимости прокуроров.

Напомним, что в состав Совета прокуроров входит 15 членов – 2 представителя от Офиса Генпрокурора, 1 представитель от САП, 5 представителей от областных прокуратур, 5 представителей окружных прокуратур и два представителя по квоте Съезда юридических вузов и научных учреждений.

Новыми членами Совета прокуроров сроком пять лет избраны:

Приступа Василий Иванович – прокурор Хмельницкой областной прокуратуры

Мирко Елена Олеговна – прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Напомним, что в 2021 году «Судебно-юридическая газета» сообщала, как прошли выборы предыдущего состава КДКП.

Источник фото: Офис Генпрокурора

Автор: Вячеслав Хрипун

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