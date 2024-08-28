Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Избран новый состав КДКП по квоте прокуратуры: известны фамилии

13:46, 28 августа 2024
Также избраны новые члены Совета прокуроров.
Избран новый состав КДКП по квоте прокуратуры: известны фамилии
Источник фото: Офис Генпрокурора
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Всеукраинская конференция прокуроров 27 августа 2024 года избрала пятерых новых членов главного дисциплинарного и кадрового органа прокуратуры – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Напомним, что члены КДКП избираются сроком три года.

Состав КДКП из 11 человек формируют четыре субъекта – Всеукраинская конференция прокуроров (5 представителей), Уполномоченный Верховной Рады по правам человека по согласованию с Комитетом ВРУ, к предмету ведения которого входит организация и деятельность органов прокуратуры (3 представителя), Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений (2 представителя), Съезд адвокатов Украины (1 представитель).

По итогам голосования во время работы Всеукраинской конференции прокуроров, членами КДКП избраны:

Гарбуза Нина Владимировна - прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией и органами, ведущими борьбу с организованной преступностью Офиса Генерального прокурора

Куриленко Дмитрий Витальевич – прокурор управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Харьковской областной прокуратуры

Михед Алексей Васильевич – прокурор Департамента надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований Офиса Генерального прокурора

Радзивон Максим Алексеевич – прокурор Департамента надзора за соблюдением законов органами безопасности Офиса Генпрокурора

Степанова Татьяна Владимировна – прокурор Департамента уголовной политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора

Также Всеукраинская конференция прокуроров выбрала двух новых членов в состав Совета прокуроров Украины – высшего органа прокурорского самоуправления, который, в частности, занимается вопросами назначения и увольнения прокуроров с административных должностей, а также занимается вопросами обеспечения  независимости прокуроров.

Напомним, что в состав Совета прокуроров входит 15 членов – 2 представителя от Офиса Генпрокурора, 1 представитель от САП, 5 представителей от областных прокуратур, 5 представителей окружных прокуратур и два представителя по квоте Съезда юридических вузов и научных учреждений.

Новыми членами Совета прокуроров сроком пять лет избраны:

Приступа Василий Иванович – прокурор Хмельницкой областной прокуратуры

Мирко Елена Олеговна – прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Напомним, что в 2021 году «Судебно-юридическая газета» сообщала, как прошли выборы предыдущего состава КДКП.

Источник фото: Офис Генпрокурора 

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Никита Потураев считает, что пора запретить Telegram, потому что он порочит репутацию общественных организаций и госорганов

Защита Telegram равна защите права порочить репутацию общественных организаций, считает председатель Комитета Никита Потураев, а представители ОО, со своей стороны, предлагают запретить Telegram законом о санкциях.

Избран новый состав КДКП по квоте прокуратуры: известны фамилии

Также избраны новые члены Совета прокуроров.

Суды начали применять закон о декриминализации мелких краж к уже осужденным — о чем идет речь в первых определениях

Освобождают ли суды уже осужденных в связи с вступлением в силу закона о декриминализации мелких краж.

У прокурора Офиса Генерального прокурора нашли гражданство РФ: теперь его уволят

Прокурор считает, что он стал жертвой провокации, поскольку раньше отказался стать конфиденциальным агентом СБУ.

У начальников структурных подразделений РТЦК нет полномочий по рассмотрению дел о нарушении военного учета — суд

Суд указал, что полномочиями по рассмотрению дел о нарушении военного учета наделены исключительно руководители ТЦК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області