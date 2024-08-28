Укртрансбезопасность утвердила состав Совета добропорядочности — кто туда вошел

В состав Совета вошли 10 представителей общественных организаций.

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте утвердила состав Совета добропорядочности - консультативно-совещательного органа, который будет способствовать обеспечению прозрачности и подотчетности деятельности Службы.

Соответствующий приказ №665 утвержден 27 августа.

Так, в Совет добропорядочности Укртрансбезопасности вошли:

Андрей Климосюк – руководитель проектов аналитического центра «Институт законодательных идей»;

Артем Панченко – юрист, аналитик аналитического центра «Институт законодательных идей»;

Анна Федоренко – заместитель председателя правления ОО «Фонд институционального развития»;

Евгения Вирлич – заместитель председателя правления ОО «Антикоррупционный штаб»;

Максим Шульга – аналитик кампании «За безопасные дороги» ОО «Центр демократии и верховенства права»;

Михаил Серебряков – исполнительный директор ОО «Вместе против коррупции»;

Наталья Капля – глава организации «Общественный контроль, открытость, прозрачность, подотчетность» ОО «Центр демократии и верховенства права»;

Ольга Пискунова – эксперт по антикоррупции ОО «Центр политико-правовых реформ»;

Алексей Волошин – советник Офиса эффективного регулирования BRDO;

Ярослав Пилипенко – старший аналитик ОО «Трансперенси Интернешнл Украина».

Совет добропорядочности Укртрансбезопасности создан при поддержке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как известно, общественные организации должны подтвердить стаж — предоставить ссылку на ежегодные отчеты о результатах деятельности и информацию о реализованных проектах.

Из 15 общественных организаций, предложивших своих кандидатов, 8 ГО подтвердили наличие опыта реализации антикоррупционных проектов.

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