Укртрансбезопасность утвердила состав Совета добропорядочности — кто туда вошел

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте утвердила состав Совета добропорядочности - консультативно-совещательного органа, который будет способствовать обеспечению прозрачности и подотчетности деятельности Службы.
Соответствующий приказ №665 утвержден 27 августа.
Так, в Совет добропорядочности Укртрансбезопасности вошли:
Андрей Климосюк – руководитель проектов аналитического центра «Институт законодательных идей»;
Артем Панченко – юрист, аналитик аналитического центра «Институт законодательных идей»;
Анна Федоренко – заместитель председателя правления ОО «Фонд институционального развития»;
Евгения Вирлич – заместитель председателя правления ОО «Антикоррупционный штаб»;
Максим Шульга – аналитик кампании «За безопасные дороги» ОО «Центр демократии и верховенства права»;
Михаил Серебряков – исполнительный директор ОО «Вместе против коррупции»;
Наталья Капля – глава организации «Общественный контроль, открытость, прозрачность, подотчетность» ОО «Центр демократии и верховенства права»;
Ольга Пискунова – эксперт по антикоррупции ОО «Центр политико-правовых реформ»;
Алексей Волошин – советник Офиса эффективного регулирования BRDO;
Ярослав Пилипенко – старший аналитик ОО «Трансперенси Интернешнл Украина».
Совет добропорядочности Укртрансбезопасности создан при поддержке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Как известно, общественные организации должны подтвердить стаж — предоставить ссылку на ежегодные отчеты о результатах деятельности и информацию о реализованных проектах.
Из 15 общественных организаций, предложивших своих кандидатов, 8 ГО подтвердили наличие опыта реализации антикоррупционных проектов.
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