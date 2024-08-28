В Пенсионном фонде напомнили, в какой срок предоставить сведения о трудовых отношениях онлайн для бронирования

Также в ПФУ напомнили, в каких случаях подается уведомление об изменениях в трудовых отношениях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области объясняет, в какой срок предоставить сведения о трудовых отношениях онлайн для бронирования.

Представить сведения об изменениях в трудовых отношениях работника работодатель может на вебпортале электронных услуг ПФУ.

В каких случаях подается сообщение об изменениях в трудовых отношениях:

принятие работника на работу;

перемещение работника из одного структурного подразделения в другое;

перевод на другую постоянную должность или работу;

увольнение;

возобновление на работе;

временное прекращение/возобновление действия трудового договора в режиме реального времени.

Срок представления сведений о трудовых отношениях – не позднее чем на следующий день после наступления любого из указанных случаев.

Соответствующие изменения работодатель представляет в личном кабинете страхователя, воспользовавшись опцией «Сведения о трудовых отношениях (оперативное представление информации)»/«Сообщение об изменениях в трудовых отношениях» в пункте меню «Коммуникации по ПФУ».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.