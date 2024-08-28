В Пенсионном фонде напомнили, в какой срок предоставить сведения о трудовых отношениях онлайн для бронирования

Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области объясняет, в какой срок предоставить сведения о трудовых отношениях онлайн для бронирования.
Представить сведения об изменениях в трудовых отношениях работника работодатель может на вебпортале электронных услуг ПФУ.
В каких случаях подается сообщение об изменениях в трудовых отношениях:
Срок представления сведений о трудовых отношениях – не позднее чем на следующий день после наступления любого из указанных случаев.
Соответствующие изменения работодатель представляет в личном кабинете страхователя, воспользовавшись опцией «Сведения о трудовых отношениях (оперативное представление информации)»/«Сообщение об изменениях в трудовых отношениях» в пункте меню «Коммуникации по ПФУ».
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