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В Пенсионном фонде напомнили, в какой срок предоставить сведения о трудовых отношениях онлайн для бронирования

14:58, 28 августа 2024
Также в ПФУ напомнили, в каких случаях подается уведомление об изменениях в трудовых отношениях.
В Пенсионном фонде напомнили, в какой срок предоставить сведения о трудовых отношениях онлайн для бронирования
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Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области объясняет, в какой срок предоставить сведения о трудовых отношениях онлайн для бронирования.

Представить сведения об изменениях в трудовых отношениях работника работодатель может на вебпортале электронных услуг ПФУ.

В каких случаях подается сообщение об изменениях в трудовых отношениях:

  • принятие работника на работу;
  • перемещение работника из одного структурного подразделения в другое;
  • перевод на другую постоянную должность или работу;
  • увольнение;
  • возобновление на работе;
  • временное прекращение/возобновление действия трудового договора в режиме реального времени.

Срок представления сведений о трудовых отношениях – не позднее чем на следующий день после наступления любого из указанных случаев.

Соответствующие изменения работодатель представляет в личном кабинете страхователя, воспользовавшись опцией «Сведения о трудовых отношениях (оперативное представление информации)»/«Сообщение об изменениях в трудовых отношениях» в пункте меню «Коммуникации по ПФУ».

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