У Пенсійному фонді нагадали, в який строк подати відомості про трудові відносини онлайн для бронювання

Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області пояснює, в який строк подати відомості про трудові відносини онлайн для бронювання.
Подати відомості про зміни у трудових відносинах працівника роботодавець може на вебпорталі електронних послуг ПФУ.
У яких випадках подається повідомлення про зміни у трудових відносинах:
Термін подання відомостей про трудові відносини – не пізніше ніж протягом наступного дня після настання будь-якого із зазначених випадків.
Відповідні зміни роботодавець подає в особистому кабінеті страхувальника, скориставшись опцією «Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)»/«Повідомлення про зміни в трудових відносинах» в пункті меню «Комунікації з ПФУ».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.