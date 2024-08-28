У Пенсійному фонді нагадали, в який строк подати відомості про трудові відносини онлайн для бронювання

Також у ПФУ нагадали, у яких випадках подається повідомлення про зміни у трудових відносинах.

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Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області пояснює, в який строк подати відомості про трудові відносини онлайн для бронювання.

Подати відомості про зміни у трудових відносинах працівника роботодавець може на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

У яких випадках подається повідомлення про зміни у трудових відносинах:

прийняття працівника на роботу;

переміщення працівника з одного структурного підрозділу до іншого;

переведення на іншу постійну посаду або роботу;

звільнення;

поновлення на роботі;

тимчасове припинення/відновлення дії трудового договору в режимі реального часу.

Термін подання відомостей про трудові відносини – не пізніше ніж протягом наступного дня після настання будь-якого із зазначених випадків.

Відповідні зміни роботодавець подає в особистому кабінеті страхувальника, скориставшись опцією «Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)»/«Повідомлення про зміни в трудових відносинах» в пункті меню «Комунікації з ПФУ».

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