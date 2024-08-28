Сон на посту під час чергування обійшовся львівському прикордоннику в 17 тисяч гривень — постанова

Інспектор прикордонної служби під час охорони кордону на нічному чергуванні спав на посту.

На Львівщині інспектор прикордонної служби за сон на посту під час чергування заплатить 17 тисяч гривень штрафу. Постанову у справі № 454/2986/24 ухвалив Сокальський районний суд Львівської області.

У матеріалах справи йдеться, що випадок трапився на початку серпні 2024 року на території Белзької ОТГ Червоноградського району Львівщини. Інспектор прикордонної служби під час охорони кордону на нічному чергуванні спав на посту.

Щодо військового склали протокол про адмінправопорушення. На засідання суду чоловік не прийшов, але у матеріалах справи є його заява про визнання провини.

Суд дослідив усі матеріали та призначив прикордоннику 17 тисяч гривень штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

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