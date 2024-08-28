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Сон на посту во время дежурства обошелся львовскому пограничнику в 17 тысяч гривен — постановление

14:40, 28 августа 2024
Инспектор пограничной службы во время охраны границы на ночном дежурстве спал на посту.
Сон на посту во время дежурства обошелся львовскому пограничнику в 17 тысяч гривен — постановление
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Во Львовской области инспектор пограничной службы за сон на посту во время дежурства заплатит 17 тысяч гривен штрафа. Постановление по делу №454/2986/24 принял Сокальский районный суд Львовской области.

В материалах дела говорится, что случай произошел в начале августа 2024 года на территории Белжской ОТО Червоноградского района Львовщины. Инспектор пограничной службы во время охраны границы на ночном дежурстве спал на посту.

Относительно военного составили протокол об админправонарушениях. На заседание суда мужчина не пришел, но в материалах дела есть его заявление о признании вины.

Суд исследовал все материалы и назначил пограничнику 17 тысяч гривен штрафа с уплатой 605 грн судебного сбора. Постановление можно обжаловать.

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