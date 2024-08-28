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ВАКС отказал детективам НАБУ в содержании под стражей главы АМКУ Павла Кириленко - будет залог 30 млн

12:51, 28 августа 2024
К председателю АМКУ Павлу Кириленко Антикоррупционный суд применил залог 30 млн.
ВАКС отказал детективам НАБУ в содержании под стражей главы АМКУ Павла Кириленко - будет залог 30 млн
Источник фото: Суспильне
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Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко в виде залога в размере более 30 млн гривен. Его подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн гривен и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, о содержании под стражей и применил к чиновнику меру пресечения в виде залога в размере 30,280 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке.

Напомним, 14 августа НАБУ и САП объявили подозрение в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации руководителю АМКУ Павлу Кириленко.

По данным следствия, в 2020-2023 годах, занимая должность руководителя ОВА, подозреваемый приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Отмечается, что речь идет о семи квартирах в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, здание под Киевом площадью более 220 кв. м, два гаражных бокса, шесть паркомест, три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м и автомобиль ВМW Х3.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами должностного лица и его супруги составила 56,2 млн грн.

Кроме того, по данным НАБУ, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

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