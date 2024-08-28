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Житель Луганщины просил взыскать с рф моральный вред из-за вынужденного оставления дома, что негативно отразилось на здоровье его ребенка: что решил суд

16:28, 28 августа 2024
Суд вынес заочное решение о взыскании с рф в пользу истца морального ущерба в размере 50000 евро.
Житель Луганщины просил взыскать с рф моральный вред из-за вынужденного оставления дома, что негативно отразилось на здоровье его ребенка: что решил суд
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Бориспольский горрайонный суд вынес заочное решение о взыскании морального вреда с рф.

Как стало известно, в январе 2024 года представитель истца, действуя от имени и в интересах своего малолетнего сына, обратился в суд с иском о возмещении морального вреда с рф. Нанесение морального вреда обосновал тем, что 29 июля 2013 года в Рубежном Луганской области родился его сын, проживавший в доме вместе с родителями. Для ребенка в доме была обустроена отдельная комната с собственной кроватью, шкафом, полочкой для вещей, столом и стульями.

Ребенок имел большое количество игрушек и книг для развития. Сын имеет недостатки зрения и в этой связи учился в КЗ «Рубежанская областная специальная школа «Хрусталик», в которой был обеспечен медицинским уходом, бесплатным профилактическим лечением зрения. 24 февраля 2022 года семья истца, оставив все свое имущество, со всеми предметами домашнего обихода, была вынуждена уехать.

Эти события отразились на здоровье малолетнего сына, он стал нервным, потерял сон и аппетит, вынужден адаптироваться и социализироваться в новых условиях.

Решением суда удовлетворены исковые требования представителя истца в полном объеме и взыскано с государства рф в пользу истца морального ущерба в размере 50000 евро, что является эквивалентом 2060500 гривен.

Также в пользу государства Украина взыскала с ответчика судебный сбор в размере 15140 гривен (дело № 359/663/24).

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