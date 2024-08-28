Поджег купюры и бросил их на пол: в Одессе задержали мужчину, пытавшегося поджечь храм

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

В Одессе правоохранители задержали 21-летнего мужчину, пытавшегося устроить пожар в храме. Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным следствия, 27 августа мужчина купил в одном из супермаркетов бутылки с зажигательной смесью, зашел в храм, разлил жидкость по периметру зала, поджег пару денежных купюр и бросил их на погасшие пол. В это время в помещение вошла служительница, которую правонарушитель оттолкнул и скрылся.

Фигуранту сообщили о подозрении в законченном покушении на умышленное повреждение чужого имущества, совершенном путем поджога. Согласно ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

«Мотивы его поступка будем устанавливать в ходе дальнейшего следствия. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз, в том числе на проверку вменяемости правонарушителя», - отметил начальник следственного отделения отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 Петр Чефарличев.

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