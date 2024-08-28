Підпалив купюри та кинув їх на підлогу: в Одесі затримали чоловіка, який намагався підпалити храм

Зловмиснику загрожує до 10 років увʼязнення.

В Одесі правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, який намагався влаштувати пожежу в храмі. Про це повідомляє поліція Одеської області.

За даними слідства, 27 серпня чоловік купив в одному з супермаркетів пляшки із запальною сумішшю, зайшов до храму, розлив рідину по периметру зали, підпалив пару грошових купюр і кинув їх на підлогу, які зрештою згасли. У цей час у приміщення увійшла служителька, яку правопорушник відштовхнув і втік.

Фігуранту повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує до десяти років ув’язнення.

«Мотиви його вчинку встановлюватимемо в ході подальшого слідства. В рамках провадження буде призначено низку експертиз, зокрема на перевірку осудності правопорушника», - зазначив начальник слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Петро Чефарлічев.

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