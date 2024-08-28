Суди почали застосовувати закон про декриміналізацію дрібних крадіжок до вже засуджених — про що йдеться в перших ухвалах

Чи звільняють суди вже засуджених у звʼязку зі вступом в силу закону про декриміналізацію дрібних крадіжок.

Як писала «Судово-юридична газета», 9 серпня 2024 року набув чинності закон про декриміналізацію дрібних крадіжок, а саме Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» №3886-ІХ.

Деякі суди вже почали застосовувати закон на практиці до засуджених осіб. Як зазначається в ухвалах судів, відповідно до ч. 1 ст. 5 КК закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

За ч. 2 ст. 74 КК особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 539 КПК клопотання (подання) про вирішення питання, пов`язаного із виконанням вироку, подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого виконується вирок, - у разі необхідності вирішення питань, передбачених пунктами 10 (у частині клопотань про заміну покарання відповідно до частини третьої статті 57, частини першої статті 58, частини першої статті 62 Кримінального кодексу України), 11, 13, 13-2 частини першої статті 537 КПК.

Згідно п. 13 ч. 1 ст. 537 КПК під час виконання вироків суд, визначений частиною 2 статті 539 КПК, має право вирішувати питання про звільнення від покарання і пом`якшення покарання у випадках, передбачених частинами 2 і 3 статті 74 Кримінального кодексу (тобто, і стосовно випадку, коли караність діяння законом усунена).

Новим законом декриміналізовано викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення менше 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рахувати суму потрібно на момент вчинення правопорушення.

У 2024 році, як писала «Судово-юридична газета», це 3028 грн. У 2023 році ця сума складала 2684 грн і так далі.

Як суди застосовують новий закон до засуджених

Судячи з Реєстру судових рішень, застосування судами закону саме до засуджених лише почалося.

Отже, в ухвалі від 16 серпня по справі №461/6567/24 Галицький районний суд Львова, розглянувши клопотання начальника Державної установи «Львівська установа виконання покарань (№19)» про звільнення засудженого від призначеного покарання у зв`язку із декриміналізацією вчинених ним діянь, вирішив клопотання задовольнити.

«Негайно звільнити засудженого в частині призначеного покарання за ч. 4 ст. 185 КК вироком Сколівського районного суду Львівської області від 15.04.2024, згідно якого загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 1949,67 грн - у зв`язку із декриміналізацією вчинених ним діянь, які завдали матеріальної шкоди на суму меншу, ніж 3028 грн, відповідно положень Закону № 3886-ІХ від 18.07.2024.

Копію ухвали направити до Державної установи «Львівська установа виконання покарань (№19)» для виконання в частині звільнення засудженого та вручення йому копії даної ухвали» - зазначив суд.

Аналогічно суд вирішив звільнити від відбування покарання засуджених у справах 461/6567/24 та 461/6569/24.

Втім, у іншому випадку Галицький районний суд Львова відмовив в задоволенні клопотання начальника ДУ ЛУВП (№19) про звільнення засудженого від призначеного покарання (справа № 461/6566/24).

Так, в ухвалі від 15 серпня суд вказав, що завдана матеріальна шкода за вироком становить: епізод від 20.06.2022 у сумі 4299 грн; епізод від 27.06.2022 у сумі 2800 грн.

Відповідно положення ст. 51 КУпАП в редакції Закону №3886-ІХ, декриміналізовано викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення менше двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неоподаткований мінімум доходів громадян у розмірі соціальної пільги на 2022 рік з 1 січня 2022 р. по 1 липня 2022 р. складав 1240,5 грн. Тобто два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян за цей період складають суму 2481 грн.

Згідно з вироком Сихівського районного суду Львівської області чоловік 27.06.2022 р. викрав майно на суму 2800 грн, що станом на день крадіжки складає суму більше двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (більше 2481 грн.).

Таким чином, на засудженого не розповсюджується дія Закону № 3886-ІХ.

Крім того, суд звернув увагу, що «засуджену особу можна звільнити від покарання за конкретною частиною та статтею КК України, а не за окремим епізодом, який входить до складу кримінального правопорушення».

У справі №159/5140/23 до Ковельського міськрайонного суду Волинської області звернулася сама засуджена про перегляд вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 21.12.2023, яким вона засуджена за частиною четвертою статті 185 КК, з урахуванням статті 71 КК, до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 1 місяць за нововиявленими обставинами.

В ухвалі від 22 серпня 2024 року суд вказав, що перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час здійснення провадження, не допускається (частина п`ята статті 459 КПК).

«Питання, які виникають під час та після виконання вироку, вирішуються судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного представника, органу або установи виконання покарань, а також інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом, в порядку визначеному статтею 537 КПК.

Відповідно до положень пункту 14 частини першої статті 537,частини другоїстатті 539 КПК засуджені вправі звернутися з клопотанням про звільнення від відбування покарання до місцевого суду за місцем відбування покарання, а не із заявою про перегляд вироку за нововиявленими обставинами» - зазначив суд і роз`яснив засудженій право звернутися до місцевого суду за місцем відбування покарання із клопотанням про звільнення від відбування покарання.

Також, судячи з Реєстру судових рішень, чимало клопотань надійшло до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області він начальника ДУ «Дрогобицька виправна колонія №40» про приведення вироку у відповідність у зв`язку із декриміналізацією вчиненого діяння. Однак потім він направив інші клопотання про повернення «у зв`язку з необхідністю доопрацювання», тож, суд залишив їх без розгляду.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», першу справу 567/507/23 стосовно того, як застосовується новий закон в часі, 22 серпня 2024 року розглянув Верховний Суд.

Автор: Наталя Мамченко

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