В Україні збільшили обсяг відключень світла 28 серпня

На тлі спеки та через наслідки атаки рф в Україні діятимуть три черги відключень одночасно замість двох, — Укренерго.

В Україні скасовано екстренні відключення світла, але до кінця доби обсяг відключень буде більшим, ніж передбачалось.

Як повідомили в Укренерго, у більшості регіонів України діятиме три черги відключень одночасно, замість двох.

Як відомо, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Енергетики нагадали, що зараз ліквідовують наслідки наймасштабнішої російської ракетної атаки 26 червня. Також споживання тримається на високому рівні через спеку.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 584 населені пункти.

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