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У Каліфорнії схвалили законопроект, який захистить акторів від своїх копій, створених штучним інтелектом

13:27, 28 серпня 2024
Проект вимагатиме чіткої згоди на використання цифрової копії артиста.
У Каліфорнії схвалили законопроект, який захистить акторів від своїх копій, створених штучним інтелектом
Колаж: sud.ua
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Сенат штату Каліфорнія схвалив законопроект про захист артистів від їхніх несанкціонованих копій, створених штучним інтелектом. Документ є одним із кількох проектів, які законодавча влада розглядає для усунення потенційних загроз ШІ. Про це повідомляє видання Variety.

Проект вимагатиме чіткої згоди на використання цифрової копії артиста.

Повідомляється, що він став реакцією на вимоги гільдії акторів США, висунуті під час 4-місячного страйку в Голлівуді минулого року. Документ відображає формулювання угоди, яка припинила страйк проти кіно- та телестудій. Проект закону також поширить цей захист на інші сфери, зокрема відеоігри, аудіокниги та рекламні ролики.

«Ми прагнемо забезпечити захист людей, які наразі не охоплені жодною з наших угод. Ми не хочемо, щоб наступне покоління артистів втрачало всі права на голос і зовнішність, тому що вони не мають жодних важелів впливу чи можливості реалізувати справедливі умови», - заявив головний юрисконсульт гільдії кіноакторів США Джеффрі Беннетт.

Американська асоціація кінокомпаній (Motion Picture Association) спочатку виступала проти законопроекту, стверджуючи, що він заважатиме загальним методам постпродакшну. Законодавці змінили деякі формулювання, щоб розв'язати ці проблеми, і асоціація кінокомпаній зрештою посіла нейтральну позицію.

Незабаром документ буде переданий на розгляд губернатора Гевіна Ньюсома. Проект закону є одним із кількох, які законодавча влада розглядає для усунення потенційних загроз штучного інтелекту.

Профспілка кіноакторів запропонувала закон через стурбованість розмитими формулюваннями в багатьох контрактах, які надають права на використання зовнішності актора «в усьому всесвіті» та «в усіх засобах масової інформації, відомих зараз чи створених у майбутньому».

Проект закону вимагатиме, щоб права на згенеровану штучним інтелектом копію актора були чітко обговорені, а контракт повинен містити «достатньо конкретний» опис можливого використання.

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