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В Калифорнии одобрили законопроект, который защитит актеров от своих копий, созданных искусственным интеллектом

13:27, 28 августа 2024
Проект потребует четкого согласия на использование цифровой копии артиста.
В Калифорнии одобрили законопроект, который защитит актеров от своих копий, созданных искусственным интеллектом
Коллаж: sud.ua
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Сенат штата Калифорния одобрил законопроект о защите артистов от их несанкционированных копий, создаваемых искусственным интеллектом. Документ является одним из нескольких проектов, которые законодательные власти рассматривают для устранения потенциальных угроз ИИ. Об этом сообщает издание Variety.

Проект потребует четкого согласия на использование цифровой копии артиста.

Сообщается, что он стал реакцией на требования гильдии актеров США, выдвинутые во время 4-месячной забастовки в Голливуде в прошлом году. Документ отражает формулировку соглашения, которое прекратило забастовку против кино- и телестудий. Проект закона также распространит эту защиту на другие сферы, включая видеоигры, аудиокниги и рекламные ролики.

«Мы стремимся обеспечить защиту людей, которые пока не охвачены ни одним из наших соглашений. Мы не хотим, чтобы следующее поколение артистов теряло все права на голос и внешность, потому что у них нет никаких рычагов влияния или возможности реализовать справедливые условия», - заявил главный юрисконсульт гильдии киноактеров США Джеффри Беннетт.

Американская ассоциация кинокомпаний (Motion Picture Association) изначально выступала против законопроекта, утверждая, что он будет мешать общим методам постпродакшна. Законодатели изменили некоторые формулировки, чтобы решить эти проблемы, и ассоциация кинокомпаний в конце концов заняла нейтральную позицию.

Вскоре документ будет передан на рассмотрение губернатора Гэвина Ньюсома. Проект закона является одним из нескольких, которые законодательная власть рассматривает для устранения потенциальных угроз искусственного интеллекта.

Профсоюз киноактеров предложил закон из-за озабоченности размытыми формулировками во многих контрактах, предоставляющих права на использование внешности актера «во всей вселенной» и «во всех средствах массовой информации, известных сейчас или созданных в будущем».

Проект закона потребует, чтобы права на сгенерированную искусственным интеллектом копию актера были четко оговорены, а контракт должен содержать «достаточно конкретное» описание возможного использования.

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