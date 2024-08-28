Апелляционный суд отменил постановления о привлечении женщины к админответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка: детали дела

Жительница Ровенской области просила суд отменить постановления в связи с отсутствием в ее действиях события и состава административного правонарушения.

Ровенский апелляционный суд пересмотрел две апелляционные жалобы, поданные на постановления суда первой инстанции, которыми жительница Ровенской области привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и применено к ней административное взыскание в виде предупреждения, а также за совершение домашнего насилия и назначен штраф в размере 170 гривен. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Женщина, не согласившись с такой позицией суда, обжаловала судебные решения в апелляционном порядке и отметила, что вина в инкриминируемых ей правонарушениях не доказана, поэтому просила отменить постановления в связи с отсутствием в ее действиях и состава административного правонарушения.

Ровенский апелляционный суд, изучив материалы обоих дел, пришел к выводу об удовлетворении апелляционных жалоб и отмене постановлений суда предыдущей инстанции из-за отсутствия допустимых доказательств: объяснений потерпевшей, свидетелей, выводов экспертов, вещественных доказательств, показаний технических приборов и средств, других документов, подтверждающих вину лица, безосновательно привлеченного к административной ответственности.

Апелляционный суд в очередной раз отмечает, что административный протокол не может быть признан надлежащим доказательством в понимании статьи 251 КУоАП, а обстоятельства, изложенные в нем, должны быть проверены с помощью других доказательств, подтверждающих вину лица, привлекаемого к административной ответственности, и не вызывать сомнения суда.

Такие доказательства материалы дел не содержат.

Доказательная база по первому делу основывается только на письменных объяснениях апеллянтки, которая в суде их отрицала, и не подтверждены никакими доказательствами. Более того, оба административных протокола не раскрывают должным образом суть инкриминированных правонарушений, поскольку в них не указаны обстоятельства негативного поведения ребенка, которое является следствием ненадлежащего воспитания его матери, или какими именно действиями было психологическое насилие в отношении ребенка и какой именно вред ему был причинен такими действиями.

Также известно, что работник полиции составил административный протокол о совершении домашнего насилия без присутствия апеллянтки, хотя действующее законодательство прямо указывает на обязательность присутствия админправонарушителя при составлении протокола по делам по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП.

Кроме того, согласно требованиям ст. 259, 260 КУоАП, в случае невозможности составить протокол на месте совершения правонарушения, если составление протокола является обязательным, нарушитель может быть доставлен в полицию, а также допускается административное задержание лица с целью составления соответствующего протокола.

Национальные суды не имеют права самостоятельно изыскивать доказательства виновности лица в совершении правонарушений. Однако апелляционные суды наделены правом отменять незаконные решения судов предыдущих инстанций, которыми безосновательно привлечены к административной ответственности.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, Ровенский апелляционный суд в обоих случаях производства по делам в отношении апеллянтки закрыл на основании п.1 ч.1 ст.247 КУоАП за отсутствием события и состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 и ч. 1 ст. 173-2 КУоАП.

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