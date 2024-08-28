На Волыни командир взвода застрелил 20-летнего полицейского из его пистолета

Предварительно установлено, что причиной убийства стал словесный конфликт.

На Волыни погиб 20-летний полицейский из Винницкой области Александр Конофольский. Правоохранителя нашли с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщила спикер ДБР во Львовской области Татьяна Муравель, передает издание Новости.LIVE.

Установлено, что ночью 25 августа в районе Ковеля во время конфликта между двумя правоохранителями 29-летний командир взвода застрелил в 20-летнего лейтенанта полиции из его же пистолета.

Инцидент произошел на месте дислокации сводной бригады Нацполиции в Волынской области, известной как «Скеля».

После ссоры 29-летний командир взвода застрелил 20-летнего правоохранителя, скончавшегося на месте от огнестрельного ранения в голову. Тело было найдено возле палатки сводной бригады Нацполиции в Волынской области.

Погибший – лейтенант полиции Александр Конофольский. Стрелял в него старший лейтенант полиции Владислав Фаренюк. Об этом в соцсети сообщила невеста погибшего полицейского.

Правоохранителя уже задержали. Ему объявили подозрение по ч.1 ст.115 УК (преднамеренное убийство). Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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