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На Волині командир взводу застрелив 20-річного поліцейського з його ж пістолета

11:47, 28 серпня 2024
Попередньо встановлено, що причиною вбивства став словесний конфлікт.
На Волині командир взводу застрелив 20-річного поліцейського з його ж пістолета
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На Волині загинув 20-річний поліцейський з Вінниччини Олександр Конофольський. Правоохоронця знайшли з вогнепальним пораненням в голову. Про це повідомила речниця ДБР у Львівській області Тетяна Муравель, передає видання Новини.LIVE.

Встановлено, що вночі 25 серпня в Ковельському районі під час конфлікту між двома правоохоронцями 29-річний командир взводу застрелив у 20-річного лейтенанта поліції з його ж пістолета.

Інцидент стався на місці дислокації зведеної бригади Нацполіції у Волинській області, відомої як «Скеля».

Після сварки 29-річний командир взводу застрелив 20-річного правоохоронця, який помер на місці від вогнепального поранення в голову. Тіло було знайдено біля намету зведеної бригади Нацполіції в Волинській області.

Загиблий — лейтенант поліції Олександр Конофольський. Стріляв у нього старший лейтенант поліції Владислав Фаренюк. Про це в соцмережі повідомила наречена загиблого поліцейського.

Наразі правоохоронця вже затримали. Йому оголосили підозру за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.

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