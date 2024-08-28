Вона змінить правила гри, — Михайло Федоров розкрив вартість дрону-ракети «Паляниця»

Військові звертаються до приватного сектору, щоб ще більше знизити витрати на виробництво української ракети-дрону.

Фото: 24 канал

Як повідомлялося, українські захисники вперше завдали удару по російських військових за допомогою ракети-дрону «Паляниця». Українську розробку показав Володимир Зеленський.

Вартість кожної ракети-дрону становить менше 1 мільйона доларів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв′ю Associated Press.

«Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де росія сьогодні не очікує», — вказав він.

Федоров не уточнив дальність або поточні поставки, посилаючись на міркування безпеки. Однак, за його словами, він бере участь у проектах з розробки вітчизняних ракет з кінця 2022 року.

У матеріалі зазначається, що нова зброя була довгостроковою метою України. Один з фахівців, залучених до проекту створення ракети дальнього радіусу дії, сказав AP, що це «абсолютно нова розробка, з нуля», яка розпочалася близько 18 місяців тому. «Це не продовження старого радянського проекту», - сказав фахівець.

За його словами, ракета має твердопаливний прискорювач, який розганяє її, а потім реактивний двигун.

Неназваний фахівець і Федоров зазначили, що кожна ракета коштує менше 1 мільйона доларів, і військові звертаються до приватного сектору, щоб ще більше знизити витрати на виробництво. «Приватний ринок генерує рішення неймовірно швидко», - додав міністр.

Михайло Федоров наголосив, що з цього року приватні компанії стали основними постачальниками безпілотників для української армії, в тому числі тих, які зараз наносять удари по території росії, і підводних, які неодноразово завдавали ударів по російському Чорноморському флоту.

«Всі типи ракет будуть доступні в Україні. Якщо у нас буде така зброя, ми будемо почувати себе більш незалежними і впевненими», - сказів він, додавши, що, на його думку, величезні розміри рф також можуть бути її вразливістю.

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