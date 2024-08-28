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Она изменит правила игры, – Михаил Федоров раскрыл стоимость дрона-ракеты «Паляниця»

12:41, 28 августа 2024
Военные обращаются в частный сектор, чтобы еще больше снизить затраты на производство украинской ракеты-дрона.
Она изменит правила игры, – Михаил Федоров раскрыл стоимость дрона-ракеты «Паляниця»
Фото: 24 канал
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Как сообщалось, украинские защитники впервые нанесли удар по российским военным с помощью ракеты-дрона «Паляниця». Украинскую разработку показал Владимир Зеленский.

Стоимость каждой ракеты-дрона составляет менее 1 миллиона долларов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Associated Press.

«Я думаю, что это изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где россия сегодня не ожидает», — указал он.

Федоров не уточнил дальность либо текущие поставки, ссылаясь на соображения сохранности. Однако, по его словам, он участвует в проектах разработки отечественных ракет с конца 2022 года.

В материале говорится, что новое оружие было долгосрочной целью Украины. Один из специалистов, вовлеченных в проект создания ракеты дальнего радиуса действия, сказал AP, что это «совершенно новая разработка, с нуля», которая началась около 18 месяцев назад. «Это не продолжение старого советского проекта», - сказал специалист.

По его словам, ракета имеет твердотопливный ускоритель, разгоняющий ее, а затем реактивный двигатель.

Неназванный специалист и Федоров отметили, что каждая ракета стоит менее 1 миллиона долларов, и военные обращаются в частный сектор, чтобы еще больше снизить затраты на производство. «Частный рынок генерирует решение невероятно быстро», – добавил министр.

Михаил Федоров подчеркнул, что с этого года частные компании стали основными поставщиками беспилотников для украинской армии, в том числе тех, кто сейчас наносит удары по территории рф, и подводных, которые неоднократно наносили удары по российскому Черноморскому флоту.

«Все типы ракет будут доступны в Украине. Если у нас будет такое оружие, мы будем чувствовать себя более независимыми и уверенными», - сказал он, добавив, что, по его мнению, огромные размеры рф также могут быть его уязвимостью.

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