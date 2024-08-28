В Украине увеличили объем отключений света 28 августа

На фоне жары и из-за последствий атаки рф в Украине будут действовать три очереди отключений одновременно вместо двух, - Укрэнерго.

В Украине отменены экстренные отключения света, но до конца суток объем отключений будет больше, чем предполагалось.

Как сообщили в Укрэнерго, в большинстве регионов Украины будет действовать три очереди отключений одновременно вместо двух.

Как известно, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.

Энергетики напомнили, что сейчас ликвидируют последствия самой масштабной российской ракетной атаки 26 июня. Также потребление держится на высоком уровне из-за жары.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 584 населенных пункта.

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