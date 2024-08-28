Суды начали применять закон о декриминализации мелких краж к уже осужденным — о чем идет речь в первых определениях

Освобождают ли суды уже осужденных в связи с вступлением в силу закона о декриминализации мелких краж.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 9 августа 2024 вступил в силу закон о декриминализации мелких краж, а именно Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторых других законов Украины об усилении ответственности за мелкое похищение чужого имущества и урегулирование некоторых других вопросов деятельности правоохранительных органов» №3886-ІХ.

Некоторые суды уже начали применять закон на практике к осужденным. Как отмечается в определениях судов, согласно ч. 1 ст. 5 УК закон об уголовной ответственности, отменяющий преступность деяния, смягчающий уголовную ответственность или иным образом улучшающий положение лица, имеет обратное действие во времени, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе лиц , отбывающие наказание или отбывшие наказание, но имеющих судимость.

По ч. 2 ст. 74 УК лицо, осужденное за деяние, наказание которого законом устранено, подлежит немедленному освобождению от назначенного судом наказания.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 539 УПК ходатайство (представление) о решении вопроса, связанного с исполнением приговора, подается в местный суд, в пределах территориальной юрисдикции которого исполняется приговор - в случае необходимости решения вопросов, предусмотренных пунктами 10 (в части ходатайств о замене наказания в соответствии с частью третьей статьи 57, части первой статьи 58, части первой статьи 62 Уголовного кодекса Украины), 11, 13, 13-2 части первой статьи 537 УПК.

Согласно п. 13 ч. 1 ст. 537 УПК при исполнении приговоров суд, определенный частью 2 статьи 539 УПК, вправе решать вопрос об освобождении от наказания и смягчении наказания в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 74 Уголовного кодекса (т.е. и в случае, когда наказуемость деяния законом устранена).

Новым законом декриминализировано похищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения менее 2 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Считать сумму нужно на момент совершения правонарушения.

В 2024 году, как писала «Судебно-юридическая газета», это 3028 грн. В 2023 году эта сумма составляла 2684 грн. и так далее.

Как суды применяют новый закон к осужденным

Судя по Реестру судебных решений, применение судами закона именно к осужденным только началось.

Итак, в определении от 16 августа по делу №461/6567/24 Галицкий районный суд Львова, рассмотрев ходатайство начальника Государственного учреждения «Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)» об освобождении осужденного от назначенного наказания в связи с декриминализацией совершенных , решил ходатайство удовлетворить.

«Немедленно освободить осужденного в части назначенного наказания по ч. 4 ст. 185 УК приговором Сколевского районного суда Львовской области от 15.04.2024, согласно которому общая сумма причиненного материального ущерба составляет 1949,67 грн - в связи с декриминализацией совершенных им деяний, причинивших материальный ущерб на сумму меньше, чем 30 Закона №3886-ІХ от 18.07.2024.

Копию постановления направить в Государственное учреждение «Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)» для исполнения в части освобождения осужденного и вручения ему копии данного определения», - отметил суд.

Аналогично, суд решил освободить от отбывания наказания осужденных по делам 461/6567/24 и 461/6569/24.

В противном случае Галицкий районный суд Львова отказал в удовлетворении ходатайства начальника ГУ ЛУПП (№19) об освобождении осужденного от назначенного наказания (дело № 461/6566/24).

Так, в определении от 15 августа суд указал, что причиненный материальный ущерб по приговору составляет: эпизод от 20.06.2022 в сумме 4299 грн; эпизод от 27.06.2022 на сумму 2800 грн.

Соответственно положения ст. 51 КУоАП в редакции Закона №3886-ІХ, которым декриминализировано хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, если стоимость такого имущества к моменту совершения правонарушения была меньше двух не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Необлагаемый налогом минимум доходов граждан в размере социальной льготы на 2022 год с 1 января 2022 г. по 1 июля 2022 г. составлял 1240,5 грн. То есть два не облагаемых налогом минимума доходов граждан за этот период составляют сумму 2481 грн.

Согласно приговору Сиховского районного суда Львовской области мужчина 27.06.2022 г. похитил имущество на сумму 2800 грн, что по состоянию на день кражи составляет сумму более двух не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (более 2481 грн).

Таким образом, на осужденного не распространяется действие Закона №3886-ІХ.

Кроме того, суд обратил внимание, что «осужденное можно освободить от наказания по конкретной части и статье УК Украины, а не по отдельному эпизоду, который входит в состав уголовного правонарушения».

По делу №159/5140/23 в Ковельский горрайонный суд Волынской области обратилась сама осужденная о пересмотре приговора Ковельского горрайонного суда Волынской области от 21.12.2023, которым она осуждена по части четвертой статьи 185 УК, с учетом статьи 71 УК, к наказаниям лишение свободы сроком 5 лет 1 месяц по вновь открывшимся обстоятельствам.

В определении от 22 августа 2024 г. суд указал, что пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам в случае принятия новых законов, других нормативно-правовых актов, которыми отменены законы и другие нормативно-правовые акты, действовавшие на время осуществления производства, не допускается (часть пятая статья 459 УПК).

«Вопросы, возникающие во время и после исполнения приговора, решаются судом по ходатайству (представлению) прокурора, осужденного, его защитника, законного представителя, органа или учреждения исполнения наказаний, а также других лиц, учреждений или органов в случаях, установленных законом, в порядке определенном статьей 537 УПК.

В соответствии с положениями пункта 14 части первой статьи 537, части второй статьи 539 УПК осужденные вправе обратиться с ходатайством об освобождении от отбывания наказания в местный суд по месту отбывания наказания, а не с заявлением о пересмотре приговора по вновь открывшимся обстоятельствам» - отметил суд и разъяснил осужденной право обратиться в местный суд по месту отбывания наказания с ходатайством об освобождении от отбывания наказания.

Также, судя из Реестра судебных решений, немало ходатайств поступило в Дрогобычский горрайонный суд Львовской области он начальника ГУ «Дрогобычская исправительная колония №40» о приведении приговора в соответствие с декриминализацией совершенного деяния. Однако затем он направил другие ходатайства о возвращении «в связи с необходимостью доработки», поэтому суд оставил их без рассмотрения.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», первое дело 567/507/23 по поводу того, как применяется новый закон во времени, 22 августа 2024 года рассмотрел Верховный Суд.

Автор: Наталья Мамченко

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