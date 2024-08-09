Вступил в силу закон о декриминализации краж на сумму до 3028 грн – что делать с теми, кого уже судят, и как работает принцип ретроактивности

Украл на 3027 грн – штраф до 5100 грн, на 3029 грн – лишение свободы от 5 до 8 лет – 9 августа вступил в силу закон о декриминализации краж до 3028 грн.

9 августа вступил в силу закон №3886-ІХ о декриминализации краж на сумму менее 3028 грн (законопроект 11068).

Впрочем, законодатель в переходных положениях не установил, что делать с уголовными делами в отношении лиц, укравших на сумму от 302,8 до 3028 грн, которые уже рассматриваются в судах или по которым есть приговоры.

Напомним, что до 9 августа 2024 года уголовно наказуемой кражей считалось, если стоимость украденного имущества составляет от 302,8 грн (по состоянию на 1 января 2024 года, ведь квалификация фактически привязывалась к 0,2 необлагаемого налогом минимума, который, в свою очередь, по административным и уголовным правонарушением привязывается к прожиточному минимуму).

После 9 августа по КУоАП будет наказываться мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, если стоимость украденного составляет до 3028 грн (на 2024 год).

Таким образом, все, что выше 3028 грн – уголовно наказуемая кража. При этом «уголовная» кража во время военного положения квалифицируется по ч. 4 статьи 185 Уголовного кодекса, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Следовательно, если лицо совершило кражу имущества, стоимость которого на момент совершения правонарушения составляет 3027 грн, то ему грозит штраф от 1700 до 5100 грн либо общественные работы, либо исправительные работы, либо административный арест на срок до 10 суток. А если стоимость имущества 3029 грн – оно может получить лишение свободы на срок до 8 лет.

Судам не впервые предстоит урегулировать применение закона собственной практикой, однако, учитывая массовость этой категории и строгость уголовного наказания (до 8 лет лишения свободы по УК) и для предотвращения различного толкования, возможно, было бы целесообразно указать в переходных положениях, что делать дальше с обвиняемыми и осужденными.

В контексте вопроса применения закона к лицам, которых уже судят по УК за кражу на сумму от 302 до 3028 грн, стоит обратить внимание на постановление Большой Палаты Верховного Суда от 13 января 2021 года по делу №0306/7567/12

Как отметила Большая Палата Верховного Суда, по общему правилу, закрепленному в части второй статьи 4 УК, преступность, наказуемость, а также другие уголовно-правовые последствия действия определяются законом об уголовной ответственности, действовавшем на момент его совершения. Прекращение законной силы уголовно-правовой нормы влечет невозможность ее применения к действиям, предусмотренным или предусматриваемым в УК ранее как преступления и совершенные после утраты этой нормой действия.

В то же время в случаях, когда новый закон об уголовной ответственности улучшает юридическое положение лица, он распространяется и на деяния, совершенные до его вступления в силу, то есть применяется принцип ретроактивности.

Указанный подход закреплен в части первой статьи 58 Конституции Украины, согласно которой законы и другие нормативно-правовые акты, смягчающие или отменяющие ответственность, имеют обратное действие во времени.

Содержание этой конституционно-правовой нормы детализировано в статье 5 УК. Согласно части первой настоящей статьи закон об уголовной ответственности, отменяющий преступность деяния, смягчающий ответственность или иным образом улучшающий положение лица, оказывающий обратное действие во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших деяние до вступления закона в силу.

Также стоит обратить внимание на позицию Кассационного уголовного суда Верховного Суда, которую он высказал в постановлении от 16 февраля 2021 года по делу №345/3522/18.

По этому делу местный суд закрыл дело о преступлении, предусмотренном ч. 1 статьи 212 УК на основании пункта 4 части 1 статьи 284 УПК в связи с декриминализацией в соответствии с Законом №1101-IX «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекса Украины об уменьшении давления на бизнес» от 18 сентября 2019 года.

Закрывая уголовное производство в связи с декриминализацией в соответствии с Законом №1101-IX, суд первой инстанции исходил из того, что 25 сентября 2019 вступил в силу указанный Закон, по которому изменилось понятие «значительного размера» как признака состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 212 УК, что привело к частичной декриминализации.

Как указал КУС ВС, по общему правилу, закрепленному в части второй статьи 4 УК, преступность, наказуемость, а также другие уголовно-правовые последствия деяния определяются законом об уголовной ответственности, действовавшем на момент его совершения. Прекращение законной силы уголовно-правовой нормы влечет невозможность ее применения к действиям, предусмотренным или предусматриваемым в УК ранее как преступления и совершенные после утраты этой нормой действия. В то же время в случаях, когда новый закон об уголовной ответственности улучшает юридическое положение лица, он распространяется и на деяния, совершенные до вступления в силу.

То есть применяется принцип ретроактивности.

Указанный подход закреплен в части первой статьи 58 Конституции Украины, согласно которой законы и другие нормативно-правовые акты, смягчающие или отменяющие ответственность, имеют обратное действие во времени.

Содержание этой конституционно-правовой нормы детализировано в статье 5 УК. Согласно части первой настоящей статьи закон об уголовной ответственности, отменяющий уголовную противоправность деяния, смягчающий уголовную ответственность или иным образом улучшающий положение лица, имеет обратное действие во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления в силу такого закона, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 284 УПК уголовное производство закрывается в случае, если вступил в силу закон, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом.

В вступившем в силу 25 сентября 2019 года Законе №1101-IX изменилось понятие «значительного размера» как признака состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 212 УК, что привело к частичной декриминализации.

Таким образом, внесенные законодателем изменения в Закон об уголовной ответственности, а именно в часть 1 статьи 212 УК, привели к декриминализации деяния, а действие Закона имеет обратное действие во времени, поэтому отменяет уголовную ответственность в случае причинения преступлением меньшего вреда, чем установлено нормой закона, как правильно установлено судом первой инстанции.

Следовательно, в таком случае закрытие уголовного дела в суде первой инстанции по основанию, определенному в пункте 4 части 1 статьи 284 УПК, в связи с декриминализацией деяния, в частности в уголовных производствах, квалифицированных по части 1 статьи 212 УК до вступления в силу Закона № №1101-IX от 18 сентября 2019 года, суд не должен доводить рассмотрение дела до конца с вынесением оправдательного приговора в случае несогласия с ходатайством прокурора о закрытии уголовного производства, а выносит постановление о закрытии такого уголовного производства по основаниям вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом.

Более того, такие основания для закрытия уголовного дела не связаны с установлением фактических обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии в деянии лица состава преступления, а связаны с изменениями законодательства об уголовной ответственности.

В связи с изменением понятия «значительного размера» как признака состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 212 УК в соответствии с принятым Законом №1101-IX от 18 сентября 2019 года, вступившим в силу 25 сентября 2019 года, отпала необходимость и целесообразность решения вопроса о наличии или отсутствии в действиях лица на момент совершения инкриминируемого ему деяния состава преступления, предусмотренного настоящей статьей, а также формирования правовых выводов по его применению.

В частности, уклонение от уплаты налогов в инкриминируемом размере перестало быть предметом уголовного разбирательства.

Таким образом, коллегия судей КУС Верховного Суда согласилась с решением суда первой о необходимости закрытия уголовного производства на основании пункта 4 части 1 статьи 284 УПК, поскольку вывод об отсутствии в его действиях состава преступления, учитывая ретроспективность юридических последствий декриминализации, соответствует принципу законности.

Автор: Наталья Мамченко

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