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На Северном мосту в Киеве до октября ограничат движение транспорта

07:00, 9 августа 2024
На Северном мосту с августа по октябрь будут проводить ремонтные работы.
На Северном мосту в Киеве до октября ограничат движение транспорта
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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С 9 августа до 15 октября на Северном мосту в Киеве ограничат движение транспорта по первой и второй полосам в направлении с правого на левый берег Днепра. Это связано с текущим ремонтом проезжей части моста, сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Движение транспорта на это время будет осуществляться по третьей и четвертой полосам. По данным «Киевавтодора», специальное обследование показало, что Северный мост не является аварийным. Работы выполняются собственными силами балансодержателя сооружения, КП "Киевавтодормост", по предварительно утвержденному проекту.

Ранее предприятие уже завершило ремонт плиты проезжей части, включая новый слой бетона, гидроизоляцию и два слоя асфальтобетона в направлении с левого на правый берег Днепра. Параллельно ведется разработка проекта ремонта и замены металлических ограждений пешеходной части и тротуаров моста.

«Киевавтодор» приносит извинения за временные неудобства и призывает учитывать ограничения при планировании маршрута.

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