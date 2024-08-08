Избраны секретари палат ВККС: известны фамилии

Секретарями палат ВККС избраны судья Сергей Чумак и экс-представитель НАБУ Руслан Мельник.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 8 августа переизбрала секретарей обеих палат ВККС.

В целом свои должности сохранили действующие секретари палат Комиссии – судья Третьего апелляционного административного суда Сергей Чумак и бывший представитель НАБУ Руслан Мельник, хотя фактически они и «поменялись» должностями.

Так, Секретарем Первой палаты ВККС сроком на 1 год был избран судья Сергей Чумак (он был Секретарем Второй палаты ВККС).

На должность Секретаря Первой палаты избрать Сергея Чумака предложил лично председатель ВККС Андрей Пасечник (входит в состав Первой палаты).

В итоге голоса членов Комиссии распределились следующим образом:

Сергей Чумак – 12 голосов «за»

Не поддерживаю ни одного кандидата – 3 голоса.

А Секретарем Второй палаты ВККС сроком на 1 год был избран Руслан Мельник, который ранее был секретарем Первой палаты ВККС.

На соответствующий пост избрать Руслана Мельника предложил член Комиссии Виталий Гацелюк.

Голоса членов Комиссии распределились следующим образом:

Мельник Руслан Иванович – 13 голосов «за»

Не поддерживаю ни одного кандидата – 2 голоса

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», 7 августа главой ВККС был избран представитель НАПК Андрей Пасечник.

А 8 августа ВККС избрала на должность заместителя председателя Комиссии судью Хозяйственного суда Житомирской области Алексея Омельяна.

Автор: Вячеслав Хрипун

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