Обрано секретарів палат ВККС: відомі прізвища

Секретарями палат ВККС обрані суддя Сергій Чумак та екс-представник НАБУ Руслан Мельник.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 8 серпня переобрала секретарів обох палат ВККС.

В цілому, свої посади зберегли діючи секретарі палат Комісії – суддя Третього апеляційного адміністративного суду Сергій Чумак та колишній представник НАБУ Руслан Мельник, хоча фактично вони «помінялися» посадами.

Так, Секретарем Першої палати ВККС строком на 1 рік було обрано суддю Сергія Чумака (він був Секретарем Другої палати ВККС).

На посаду Секретаря Першої палати обрати Сергія Чумака запропонував особисто голова ВККС Андрій Пасічник (також входить у склад Першої палати).

У підсумку, голоси членів Комісії розподілилися наступним чином:

Сергій Чумак – 12 голосів «за»

Не підтримую жодного кандидата - 3 голоси.

А Секретарем Другої палати ВККС строком на 1 рік було обрано Руслана Мельника, який раніше був секретарем Першої палати ВККС.

На відповідну посаду обрати Руслана Мельника запропонував член Комісії Віталій Гацелюк.

Голоси членів Комісії розподілилися наступним чином:

Мельник Руслан Іванович - 13 голосів «за»

Не підтримую жодного кандидата - 2 голоси

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 7 серпня головою ВККС був обраний представник НАЗК Андрій Пасічник.

А 8 серпня ВККС обрала на посаду заступника голови Комісії суддю Господарського суду Житомирської області Олексія Омельяна.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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