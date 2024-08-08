Обрано секретарів палат ВККС: відомі прізвища

Вища кваліфікаційна комісія суддів 8 серпня переобрала секретарів обох палат ВККС.
В цілому, свої посади зберегли діючи секретарі палат Комісії – суддя Третього апеляційного адміністративного суду Сергій Чумак та колишній представник НАБУ Руслан Мельник, хоча фактично вони «помінялися» посадами.
Так, Секретарем Першої палати ВККС строком на 1 рік було обрано суддю Сергія Чумака (він був Секретарем Другої палати ВККС).
На посаду Секретаря Першої палати обрати Сергія Чумака запропонував особисто голова ВККС Андрій Пасічник (також входить у склад Першої палати).
У підсумку, голоси членів Комісії розподілилися наступним чином:
Сергій Чумак – 12 голосів «за»
Не підтримую жодного кандидата - 3 голоси.
А Секретарем Другої палати ВККС строком на 1 рік було обрано Руслана Мельника, який раніше був секретарем Першої палати ВККС.
На відповідну посаду обрати Руслана Мельника запропонував член Комісії Віталій Гацелюк.
Голоси членів Комісії розподілилися наступним чином:
Мельник Руслан Іванович - 13 голосів «за»
Не підтримую жодного кандидата - 2 голоси
Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 7 серпня головою ВККС був обраний представник НАЗК Андрій Пасічник.
А 8 серпня ВККС обрала на посаду заступника голови Комісії суддю Господарського суду Житомирської області Олексія Омельяна.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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