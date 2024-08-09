На Північному мосту в Києві до жовтня обмежать рух транспорту

На Північному мосту з серпня до жовтня проводитимуть ремонтні роботи.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

З 9 серпня до 15 жовтня на Північному мосту в Києві обмежать рух транспорту першою та другою смугами в напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Це пов'язано з поточним ремонтом проїжджої частини мосту, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Рух транспорту на цей час буде здійснюватися по третій і четвертій смугах. За даними «Київавтодору», спеціальне обстеження показало, що Північний міст не є аварійним. Роботи виконуються власними силами балансоутримувача споруди, КП «Київавтошляхміст», за попередньо затвердженим проєктом.

Раніше підприємство вже завершило ремонт плити проїжджої частини, включаючи новий шар бетону, гідроізоляцію та два шари асфальтобетону в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Паралельно ведеться розробка проєкту ремонту та заміни металевих огороджень пішохідної частини та тротуарів мосту.

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та закликає враховувати обмеження під час планування маршруту.

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