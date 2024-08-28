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Житель Луганщини просив стягнути з рф моральну шкоду через вимушене залишення домівки, що негативно відобразилося на здоров’ї його дитини: що вирішив суд

16:28, 28 серпня 2024
Суд виніс заочне рішення про стягнення з рф на користь позивача моральну шкоду в розмірі 50000 євро.
Житель Луганщини просив стягнути з рф моральну шкоду через вимушене залишення домівки, що негативно відобразилося на здоров’ї його дитини: що вирішив суд
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Бориспільський міськрайонний суд виніс заочне рішення про стягнення моральної шкоди з рф. 

Як стало відомо, у січні 2024 року представник позивача, діючи від імені та в інтересах свого малолітнього сина, звернувся до суду з  позовом про відшкодування моральної шкоди з рф. Завдання моральної шкоди обґрунтував тим, що 29 липня 2013 року в Рубіжному Луганської області народився його син, який проживав у будинку разом з батьками. Для дитини у  будинку була облаштована окрема кімната з власним ліжком, шафою, поличкою для речей, стіл та стільці.

Дитина мала велику кількість іграшок та книжок для розвитку. Син має вади зору та у зв’язку з цим навчався в КЗ «Рубіжанська обласна спеціальна школа «Кришталик», в якій був забезпечений медичним доглядом, безкоштовним профілактичним лікуванням зору. 24 лютого 2022 року сім’я позивача, залишивши все своє майно, з усіма предметами домашнього вжитку, була вимушена виїхати.

Вказані події відобразились на здоров’ї малолітнього сина, він став знервованим, втратив сон та апетит, змушений адаптуватись та соціалізуватись в нових умовах.

Рішенням суду задоволено позовні вимоги  представника позивача в повному обсязі та стягнуто з держави російська федерація на користь позивача моральну шкоду в розмірі 50000 євро, що є еквівалентом 2060500 гривень.

Також на користь держави Україна стягнуто з відповідача судовий збір в розмірі 15140 гривень (справа № 359/663/24).

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