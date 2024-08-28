Практика судів
  1. В Україні

ВАКС відмовив детективам НАБУ у триманні під вартою голови АМКУ Павла Кириленка — буде застава 30 млн

12:51, 28 серпня 2024
До голови АМКУ Павла Кириленка Антикорупційний суд застосував заставу 30 млн.
ВАКС відмовив детективам НАБУ у триманні під вартою голови АМКУ Павла Кириленка — буде застава 30 млн
Джерело фото: Суспільне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави у розмірі понад 30 млн гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, про тримання під вартою та застосував до високопосадовця запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30,280 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку.

Нагадаємо, 14 серпня НАБУ і САП оголосили підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації керівнику АМКУ Павлу Кириленку. 

За даними слідства, у 2020−2023, обіймаючи посаду керівника ОВА, підозрюваний набув 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Зазначається, що йдеться про сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, два гаражних бокси, шість паркомісць, три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3.

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн.

Крім того, за даними НАБУ, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обрано новий склад КДКП по квоті прокуратури: відомі прізвища

Також обрані нові члени Ради прокурорів.

Суди почали застосовувати закон про декриміналізацію дрібних крадіжок до вже засуджених — про що йдеться в перших ухвалах

Чи звільняють суди вже засуджених у звʼязку зі вступом в силу закону про декриміналізацію дрібних крадіжок.

У прокурора Офісу Генерального прокурора знайшли громадянство РФ: тепер його звільнять

Прокурор вважає, що він став жертвою провокації, оскільки раніше відмовився стати конфіденційним агентом СБУ.

Начальники структурних підрозділів РТЦК не мають повноважень щодо розгляду справ про порушення військового обліку — суд

Суд вказав, що повноваженнями щодо розгляду справ про порушення військового обліку наділені виключно керівники ТЦК.

Верховний Суд виніс першу постанову щодо застосування нового закону про декриміналізацію дрібних крадіжок

Верховний Суд у своїй постанові застосував новий закон про декриміналізацію дрібних крадіжок.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області