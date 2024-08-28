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Укртрансбезпека затвердила склад Ради доброчесності — хто туди увійшов

13:15, 28 серпня 2024
До складу Ради увійшли 10 представників громадських організацій.
Укртрансбезпека затвердила склад Ради доброчесності — хто туди увійшов
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Державна служба України з безпеки на транспорті затвердила склад Ради доброчесності — консультативно-дорадчого органу, що сприятиме забезпеченню прозорості та підзвітності діяльності Служби.

Відповідний наказ №665 затверджено 27 серпня.

Так, до Ради доброчесності Укртрансбезпеки увійшли:

Андрій Климосюк – керівник проєктів аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей»;

Артем Панченко – юрист, аналітик аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей»;

Анна Федоренко – заступниця голови правління ГО «Фундація інституційного розвитку»;

Євгенія Вірлич – заступниця голови правління ГО «Антикорупційний штаб»;

Максим Шульга – аналітик кампанії «За безпечні дороги» ГО «Центр демократії та верховенства права»;

Михайло Серебряков – виконавчий директор ГО «Разом проти корупції»;

Наталія Капля – голова організації «Громадський контроль, відкритість, прозорість, підзвітність» ГО «Центр демократії та верховенства права»;

Ольга Піскунова – експертка з антикорупції ГО «Центр політико-правових реформ»;

Олексій Волошин – радник Офісу ефективного регулювання BRDO;

Ярослав Пилипенко – старший аналітик ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна».

Раду доброчесності Укртрансбезпеки створено за підтримки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як відомо, громадські організації мали підтвердити стаж — надати посилання на щорічні звіти про результати діяльності та інформацію про реалізовані проекти.

З 15 громадських організацій, які запропонували своїх кандидатів, 8 ГО підтвердили наявність досвіду реалізації антикорупційних проектів.

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