Обрано новий склад КДКП по квоті прокуратури: відомі прізвища

Також обрані нові члени Ради прокурорів.

Джерело фото: Офіс Генпрокурора

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Всеукраїнська конференція прокурорів 27 серпня 2024 року обрала п’ятьох нових членів головного дисциплінарного та кадрового органу прокуратури – Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Нагадаємо, що члени КДКП обираються строком на три роки.

Склад КДКП з 11 осіб формують чотири суб’єкти – Всеукраїнська конференція прокурорів (5 представників), Уповноважений Верховної Ради з прав людини за погодженням з Комітетом ВРУ, до предмету відання якого належить організація та діяльність органів прокуратури (3 представника), З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ (2 представники), З’їзд адвокатів України (1 представник).

За підсумками голосування під час роботи Всеукраїнської конференції прокурорів, членами КДКП обрані:

Гарбуза Ніна Володимирівна - прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора

Куриленко Дмитро Віталійович – прокурор управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Харківської обласної прокуратури

Міхед Олексій Васильович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора

Радзівон Максим Олексійович – прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генпрокурора

Степанова Тетяна Володимирівна – прокурор Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора

Також Всеукраїнська конференція прокурорів дообрала двох нових членів у склад Ради прокурорів України – вищого органу прокурорського самоврядування, який, зокрема, займається питаннями призначення та звільнення прокурорів з адміністративних посад та опікується питаннями незалежності прокурорів.

Нагадаємо, що у склад Ради прокурорів входить 15 членів – 2 представника від Офісу Генпрокурора, 1 представник від САП, 5 представників від обласних прокуратур, 5 представників окружних прокуратур та два представника по квоті З’їзду юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Новими членами Ради прокурорів строком на п’ять років обрані:

Приступа Василь Іванович – прокурор Хмельницької обласної прокуратури

Мирко Олена Олегівна – прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Нагадаємо, що у 2021 році «Судово-юридична газета» повідомляла, як відбулися вибори попереднього складу КДКП.

Джерело фото: Офіс Генпрокурора

Автор: В’ячеслав Хрипун

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