Павлу Дурову пред’явлено звинувачення у 12 злочинах

Засновник Телеграм Павло Дуров може перебувати під вартою до 28 серпня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Засновнику Telegram Павлу Дурову, затриманому у Франції, звинувачено у 12 злочинах. Про це повідомляє прокуратура Франції.

Дурову інкримінують 12 злочинів, пов'язаних із адмініструванням Telegram. Основні звинувачення включають 6 пунктів:

Співучасть в адмініструванні Telegram для проведення незаконних операцій організованими групами

Відмова надати правоохоронним органам інформацію, необхідну для розслідування

Співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми

Співучасть у розповсюдженні наркотиків

Співучасть у кіберзлочинах

Співучасть у шахрайстві у складі організованих злочинних угруповань

Як повідомляється, Дуров може перебувати під вартою до 28 серпня.

Нагадаємо, 24 серпня Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Згодом команда Telegram зробила заяву щодо затримання Павла Дурова.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що арешт Павла Дурова у Парижі не є політичним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.