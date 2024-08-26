Відновлення енергетики після обстрілу рф: Володимир Зеленський провів Ставку

Також на Ставці Президент заслухав доповідь щодо оборони Покровська.

Фото: Офіс Президента

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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача, яка була присвячена відновленню енергетики після сьогоднішнього масованого обстрілу рф.

Глава держави заслухав доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка та голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Під час цього посадовці детально проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту - ухвалили відповідні рішення.

"На самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт", - зазначив Зеленський.

За його словами, під час ставки була також доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема, оборони Покровська. Посадовці ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку.

Президент зазначив, що рф атакувала Україну щонайменше 127 ракетами і 109 дронами.

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