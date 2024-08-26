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Восстановление энергетики после обстрела рф: Владимир Зеленский провел Ставку

18:57, 26 августа 2024
Также на Ставке Президент заслушал доклад по обороне Покровска.
Восстановление энергетики после обстрела рф: Владимир Зеленский провел Ставку
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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, посвященной восстановлению энергетики после сегодняшнего массированного обстрела рф.

Глава государства заслушал доклады командующего Воздушными силами Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко и председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

В ходе этого должностные лица подробно проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты - приняли соответствующие решения.

"На самих объектах продолжается ликвидация последствий, ремонт, разминирование. Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики приступят к ремонту", - отметил Зеленский.

По его словам, во время ставки был также доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу оперативной ситуации, в частности, обороны Покровска. Чиновники приняли решение о дополнительном усилении направления.

Президент отметил, что рф атаковала Украину по меньшей мере 127 ракетами и 109 дронами.

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