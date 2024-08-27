Кабмин утвердил план выполнения Комплексной реформы органов правопорядка, где предусмотрел ратификацию Римского статута после прекращения войны

Новый План мер по выполнению Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка на 2023—2027 годы предусматривает, что «в течение года после прекращения или отмены военного положения нужно разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда», но он уже подан и принят.

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Правительство опубликовало распоряжение от 23 августа 2024 г. №792-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на выполнение Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023—2027 годы».

В частности, как сказано в Плане мероприятий, «в течение года после прекращения или отмены военного положения» следует выполнить следующее:

«Разработка и представление на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему и о внесении соответствующих изменений в уголовное и уголовное процессуальное законодательство Украины».

Напомним, что 21 августа Верховная Рада приняла как закон №3909-IX внесенный 15 сентября Президентом Украины законопроект 0285 о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Помимо законопроекта о ратификации Римского статута 0285, Президент 15 августа зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 11484 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Таким образом, предусмотренное планом для выполнения Комплексного стратегического плана мероприятие уже выполнено досрочно.

Що ще передбачає План заходів на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку на 2023—2027 роки

Крім ратифікації Римського статуту після війни, План заходів на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку на 2023—2027 роки також передбачає:

розроблення та подання «законопроекту України», яким впроваджується інститут доброчесності для перевірки працівників усіх органів правопорядку та прокуратури, визначаються критерії доброчесності та єдиний (однаковий) механізм її перевірки

приведення законодавства з питань внутрішнього контролю та запобігання корупції в органах правопорядку та прокуратурі у відповідність з положеннями зазначеного закону, що повинно відповідати очікуванням і забезпечувати довіру суспільства та громадян до них

розроблення та впровадження типового етичного кодексу для працівників органів

правопорядку, який визначатиме принципи доброчесності, чесності, прозорості та

неприпустимості корупції із зазначенням механізму звітності та притягнення до відповідальності за недотримання зазначеного кодексу

правопорядку, який визначатиме принципи доброчесності, чесності, прозорості та неприпустимості корупції із зазначенням механізму звітності та притягнення до відповідальності за недотримання зазначеного кодексу упровадження механізму оцінки ефективності працівників (добори, оцінювання якості роботи) органів правопорядку (крім СБУ) із залученням зовнішніх членів атестаційних комісій або зовнішніх незалежних спостерігачів (представників міжнародних партнерів з розвитку чи делегованих експертів

залучення незалежних спостерігачів до діяльності Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії прокурорів, Ради прокурорів України, комісій з оцінювання якості

щороку - з’ясування сприйняття різних аспектів діяльності органів правопорядку та прокуратури серед населення, представників правничих професій, громадських об’єднань

розроблення та затвердження Кабінетом Міністрів порядку та методології оцінювання рівня суспільної довіри до системи органів кримінальної юстиції,

розроблення та подання законопроекту, який передбачає закріплення за органами правопорядку та прокуратури повноважень ініціювати проведення кримінологічної експертизи законів та їх проектів

розроблення та подання законопроекту щодо вдосконалення окремих положень КПК, зокрема процесуального порядку застосування інститутів припинення кримінального переслідування, досудової пробації, угод про примирення і медіації в межах кримінального провадження (diversionary measures; plea bargain)

розроблення та подання законопроекту щодо вдосконалення окремих положень КПК, зокрема припинення кримінального переслідування за умови укладення угод у кримінальному провадженні, які передбачатимуть відшкодування збитків, сплату штрафу або вжиття інших альтернативних заходів вирішення кримінально-правових спорів (transactions)

розроблення та подання законопроекту про внесення змін до КПК в частині оптимізації інститутів початку досудового розслідування, строків досудового розслідування, зупинення досудового розслідування, оскарження під час здійснення досудового розслідування, забезпечення додаткових гарантій захисту прав осіб під час розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави

розроблення та подання законопроекту, який передбачає зміну підходів до інституту повідомлення про підозру шляхом його визначення виключно як повідомлення особи, що містить повні дані, які є достатніми для здійснення захисту від підозри в учиненні конкретного кримінального правопорушення

розроблення та подання законопроекту, який передбачає запровадження в межах здійснення судового контролю порядку призначення позапланових виїзних ревізій та позапланових перевірок у кримінальному провадженні із забезпеченням дієвих гарантій для унеможливлення здійснення тиску на бізнес

упровадження комплексу заходів, спрямованих на розвиток СБУ як державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, що забезпечує державну безпеку України, посилення її спроможностей у сфері контррозвідувальної діяльності, інформаційної безпеки та кіберзахисту, боротьби з тероризмом та охорони державної таємниці

На кінець 2025 року призначено забезпечення імплементації норм Закону від 20 червня 2024 р. 3840-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України», зокрема під час проведення відкритого, прозорого та конкурентного процесу відбору персоналу БЕБ, розроблення механізму атестації персоналу на основі високорівневих принципів, закріплених у Законі про БЕБ, та процедурах, затверджених новим директором БЕБ

розроблення та подання законопроекту про кримінальну розвідку (Criminal Intelligence) як систему гласних і негласних пошукових, розшукових заходів і засобів, шо ґрунтуються на аналітиці, трансформації оперативно- розшукової діяльності до кримінальної розвідки, установлення чітких критеріїв її відмежування від кримінальної процесуальної, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності тощо.

Нижче наводимо повний план заходів.

Автор: Наталья Мамченко

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