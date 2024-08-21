Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда

Парламент принял закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Верховная Рада 21 августа приняла внесенный Президентом законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему 0285.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь пойдет об украинских гражданах.

«Во избежание любых манипуляций относительно «защиты наших военных»: Украина ратифицирует Римский статут с заявлением по ст. 124 Римского статута, согласно которому МУС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации», - отметила народный депутат Галина Янченко.

Напомним, что для целей Римского статута «военные преступления» в статье 8 означают, среди прочего, грубые нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, в частности, пытки или бесчеловечное обращение, широкомасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью и совершенное незаконно и бессмысленно взятие заложников, умышленное лишение военнопленного или другого лица, находящегося под защитой, права на справедливый и обычный суд и т.п. Также военными преступлениями считаются другие серьезные нарушения законов и обычаев, применяемых в международных вооруженных конфликтах в установленных рамках международного права и так далее (список достаточно широк).

Минфину предстоит предусмотреть взносы в бюджет Международного уголовного суда при подготовке законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2025 год.

В соответствии с ориентировочным расчетом потенциальных взносов Украины в 2024 году, полученного от Секретариата Международного уголовного суда, доля Украины в годовом бюджете Суда могла составлять 0,1072%. Со вступлением в силу для Украины Римского статута, если бы такое вступление в силу состоялось 1 января 2024 года, годовой членский взнос Украины составил бы 235 048 евро, из которых взнос в основной бюджет – 196 711 евро, взнос в Фонд оборотных средств – 15 43 годовой вклад в проект «Постоянное помещение МУС» – 22 900 евро.

Следовательно, парламентом ратифицирован Римский статут Международного уголовного суда, совершенный 17 июля 1998 года в г. Риме, который вступает в силу для Украины в первый день месяца, наступающего после 60-го дня с даты сдачи на хранение Генеральному секретарю ООН ратификационной грамоты. заявлениями:

к пп. (а) п. 1 ст. 87:

«Украина заявляет, что просьбы Международного уголовного суда о сотрудничестве могут направляться как по дипломатическим каналам, так и непосредственно в Офис Генерального прокурора (по вопросам расследования и судебного разбирательства) или в Министерство юстиции Украины (по вопросам исполнения приговоров Международного уголовного суда, принятых по результатам рассмотрения дела)»;

к п. 2 ст. 87:

«Украина заявляет, что просьбы Международного уголовного суда о сотрудничестве и любые прилагаемые к нему документы должны направляться на украинском языке или сопровождаться переводом на украинский язык»;

к ст. 124:

«Украина заявляет, что в течение семи лет после вступления Римского статута в силу для Украины она не признает юрисдикции Международного уголовного суда относительно преступлений, указанных в статье 8 (с учетом поправок), когда, вероятно, преступление было совершено ее гражданами».

Также ратифицирован ряд поправок к Римскому статуту, вступающих в силу для Украины через один год после сдачи на хранение Генеральному секретарю ООН.

Кроме того, предлагается согласно п. 3 ст. 12 Римского статута подтвердить признание Украиной юрисдикции Международного уголовного суда по преступлениям, предусмотренным ст. ст. 6, 7, 8 Римского статута, начиная с 21 ноября 2013 года, а также признать юрисдикцию МУС о преступлении, предусмотренном статьей 8bis Римского устава, начиная с 17 июля 2018 года (ст. 2 проекта).

Кабинету Министров поручено обеспечить при депонировании ратификационной грамоты уведомление депозитария Римского статута о содержании статьи 2 настоящего Закона.