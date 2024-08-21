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Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду

11:39, 21 серпня 2024
Парламент ухвалив закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду
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Верховна Рада 21 серпня ухвалила внесений Президентом законопроект про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього 0285.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиме мова про українських громадян.

«Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій щодо «захисту наших військових»: Україна ратифікує Римський статут із заявою по ст.124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації» - зауважила народний депутат Галина Янченко.

Нагадаємо, що для цілей Римського статуту «воєнні злочини» у статті 8 означають, серед іншого, грубі порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, зокрема, катування або нелюдське поводження, широкомасштабне знищення і привласнення майна, що не викликане військовою необхідність і вчинене незаконно та безглуздо, взяття заручників, умисне позбавлення військовополоненого або іншої особи, що перебуває під захистом, права на справедливий і звичайний суд тощо. Також воєнними злочинами вважаються інші серйозні порушення законів і звичайїв, що застосовуються у міжнародних збройних конфліктах у встановлених рамках міжнародного права і так далі (перелік досить широкий).

Мінфіну потрібно буде передбачити внески до бюджету Міжнародного кримінального суду при підготовці законопроекту про Державний бюджет України на 2025 рік.

Відповідно до орієнтовного розрахунку потенційних внесків України у 2024 році, отриманого від Секретаріату Міжнародного кримінального суду, частка України у річному бюджеті Суду могла становити 0,1072 %. З набранням чинності для України Римським статутом, якщо б таке набрання чинності відбулося 1 січня 2024 року, річний членський внесок України становив би 235 048 євро, з яких внесок до основного бюджету – 196 711 євро, внесок до Фонду обігових коштів – 15 437 євро і річний внесок до проекту «Постійне приміщення МКС» – 22 900 євро.

Отже, парламентом ратифіковано Римський статут Міжнародного кримінального суду, учинений 17 липня 1998 року у м. Римі, який набирає чинності для України в перший день місяця, що настає після 60-го дня з дати здачі на зберігання Генеральному секретарю ООН ратифікаційної грамоти, з такими заявами:

до пп. (а) п. 1 ст. 87:

«Україна заявляє, що прохання Міжнародного кримінального суду про співробітництво можуть надсилатися як дипломатичними каналами, так і безпосередньо до Офісу Генерального прокурора (з питань розслідування та судового розгляду) або до Міністерства юстиції України (з питань виконання вироків Міжнародного кримінального суду, ухвалених за результатами розгляду справи)»;

до п. 2 ст. 87:

«Україна заявляє, що прохання Міжнародного кримінального суду про співробітництво та будь-які документи, що до нього додаються, мають надсилатися українською мовою або супроводжуватися перекладом на українську мову»;

до ст. 124:

«Україна заявляє, що протягом семи років після набрання Римським статутом чинності для України вона не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду стосовно злочинів, зазначених у статті 8 (з урахуванням поправок), коли, ймовірно, злочин було вчинено її громадянами».

Також ратифіковано низку поправок до Римського статуту, які набирають чинності для України через один рік після здачі на зберігання Генеральному секретарю ООН.

Крім того, пропонується відповідно до п. 3 ст. 12 Римського статуту підтвердити визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо злочинів, передбачених ст. ст. 6, 7, 8 Римського статуту, починаючи з 21 листопада 2013 року, а також визнати юрисдикцію МКС щодо злочину, передбаченого статтею 8bis Римського статуту, починаючи з 17 липня 2018 року (ст. 2 проекту).

Кабінету Міністрів доручено забезпечити під час депонування ратифікаційної грамоти повідомлення депозитарія Римського статуту про зміст статті 2 цього Закону.

Автор: Наталя Мамченко 

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