Практика судов
  1. В Украине

Правительство выделило 5 млрд гривен на укрытия в школах и закупку школьных автобусов

13:20, 20 августа 2024
В Госбюджете на 2024 год предусмотрено 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах и 1 млрд грн на закупку школьных автобусов, особенно для прифронтовых и приграничных общин.
Правительство выделило 5 млрд гривен на укрытия в школах и закупку школьных автобусов
Источник фото: kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Украины выделило около 5 млрд грн из государственного бюджета для обеспечения безопасности в школах в Черниговской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Страна активно готовится к новому учебному году. В приоритете безопасность детей и максимальный переход к офлайн обучению там, где это возможно. В этом году в госбюджете было предусмотрено 2,5 млрд грн на строительство школьных укрытий и 1 млрд грн на закупку школьных автобусов, приоритетно для прифронтовых и приграничных общин», - отметил Шмыгаль.

Правительство также распределило почти 216 млн грн на закупку школьных автобусов. Сейчас уже приобретено более 120 единиц. «Мы ожидаем, что благодаря выделенным средствам и софинансированию из местных бюджетов в 2024 году будет закуплено не менее 500 автобусов», - добавил Премьер-министр.

Эти меры должны обеспечить регулярный подвоз школьников в образовательные учреждения, которые отвечают всем критериям безопасности, и обеспечить возможность для очного обучения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Воюющие за Украину иностранцы смогут получить украинское гражданство

Верховная Рада приняла закон, разрешающий иностранцам, служащим в ВСУ, получить украинское гражданство.

Кандидаты на должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: полный список

Среди претендентов на две должности членов Совета правосудия – судьи Верховного Суда, ВАКС, апелляционных и местных судов, а также начальник ТУ ГСА.

Верховная Рада одобрила законопроект о лишении государственных наград за популяризацию рф

Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, которыми установить новый вид наказания – лишение государственной награды Украины.

Верховная Рада готовится расширить круг военнослужащих, имеющих право на выплаты, но данные о потребности в дополнительных бюджетных расходах пока неизвестны

Законопроект не содержит финансово-экономического обоснования расширения категорий военнослужащих, которым будут обеспечены выплаты.

Опора на собственные силы и реформа Секретариата: что ждать от Андрея Пасечника на должности главы ВККС

Новый председатель Высшей квалификационной комиссии судей планирует сделать ВККС финансово независимой, договориться с ОСД и уменьшить влияние иностранных партнеров на Комиссию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва