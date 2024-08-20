Правительство выделило 5 млрд гривен на укрытия в школах и закупку школьных автобусов

В Госбюджете на 2024 год предусмотрено 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах и 1 млрд грн на закупку школьных автобусов, особенно для прифронтовых и приграничных общин.

Источник фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины выделило около 5 млрд грн из государственного бюджета для обеспечения безопасности в школах в Черниговской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Страна активно готовится к новому учебному году. В приоритете безопасность детей и максимальный переход к офлайн обучению там, где это возможно. В этом году в госбюджете было предусмотрено 2,5 млрд грн на строительство школьных укрытий и 1 млрд грн на закупку школьных автобусов, приоритетно для прифронтовых и приграничных общин», - отметил Шмыгаль.

Правительство также распределило почти 216 млн грн на закупку школьных автобусов. Сейчас уже приобретено более 120 единиц. «Мы ожидаем, что благодаря выделенным средствам и софинансированию из местных бюджетов в 2024 году будет закуплено не менее 500 автобусов», - добавил Премьер-министр.

Эти меры должны обеспечить регулярный подвоз школьников в образовательные учреждения, которые отвечают всем критериям безопасности, и обеспечить возможность для очного обучения.

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