Кабмин введет масштабные меры по обеспечению 9 областей водой: что планируется

Кабинет министров ввел новую программу комплексного обеспечения, направленную на поставку воды на территории 9 областей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер рассказал о новой программе на фоне теракта на Каховской ГЭС.
По его словам, правительство начало строительство водопровода «Ингулец – Южное водохранилище», и четыре нити уже введены в действие. В настоящее время тысячи жителей Днепропетровской области получают питьевую воду.
Кроме того, Кабмин утвердил Программу комплексного водообеспечения, которая охватит 9 областей:
По словам Шмыгаля, программа предусматривает строительство систем водоснабжения, реконструкцию гидротехнических сооружений, расчистку речных русел и строительство артезианских скважин.
Он отметил, что уже в течение года Николаевская область будет полностью обеспечена водой, а к концу 2025 года доступ к воде получат еще 2 миллиона украинцев в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.