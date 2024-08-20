Кабмин введет масштабные меры по обеспечению 9 областей водой: что планируется

Правительство утвердило Программу комплексного водообеспечения, которая охватит 9 областей.

Кабинет министров ввел новую программу комплексного обеспечения, направленную на поставку воды на территории 9 областей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер рассказал о новой программе на фоне теракта на Каховской ГЭС.

По его словам, правительство начало строительство водопровода «Ингулец – Южное водохранилище», и четыре нити уже введены в действие. В настоящее время тысячи жителей Днепропетровской области получают питьевую воду.

Кроме того, Кабмин утвердил Программу комплексного водообеспечения, которая охватит 9 областей:

Днепропетровскую,

Кировоградскую,

Донецкую,

Запорожскую,

Луганскую,

Николаевскую,

Одесскую,

Харьковскую;

Херсонскую.

По словам Шмыгаля, программа предусматривает строительство систем водоснабжения, реконструкцию гидротехнических сооружений, расчистку речных русел и строительство артезианских скважин.

Он отметил, что уже в течение года Николаевская область будет полностью обеспечена водой, а к концу 2025 года доступ к воде получат еще 2 миллиона украинцев в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.