Кабмін запровадить масштабні заходи із забезпечення 9 областей водою: що планується

Уряд затвердив Програму комплексного водозабезпечення, яка охопить 9 областей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів запровадив нову програму комплексного забезпечення, спрямованої на постачання води на території 9 областей. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр розповів про нову програму на тлі теракту на Каховській ГЕС.

За його словами, уряд розпочав будівництво водогону «Інгулець - Південне водосховище», і чотири нитки вже введено в дію. Наразі тисячі мешканців Дніпропетровської області отримують питну воду.

Крім того, Кабмін затвердив Програму комплексного водозабезпечення, яка охопить 9 областей:

Дніпропетровську,

Кіровоградську,

Донецьку,

Запорізьку,

Луганську,

Миколаївську,

Одеську,

Харківську;

Херсонську.

За словами Шмигаля, програма передбачає спорудження систем водопостачання, реконструкцію гідротехнічних споруд, розчищення річкових русел та будівництво артезіанських свердловин.

Він зауважив, вже протягом року Миколаївська область буде повністю забезпечена водою, а до кінця 2025 року доступ до води отримають ще 2 мільйони українців у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.