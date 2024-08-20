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Приговор, вынесенный на основании соглашения в отношении одного из нескольких лиц, не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц и не является доказательством их виновности, - КУС ВС

16:02, 20 августа 2024
Защитник в интересах частного нотариуса в кассационной жалобе отметил, что из текста обжалуемого приговора можно идентифицировать его подзащитную, поэтому судья пришел к преждевременному выводу о том, что апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права ее подавать.
Приговор, вынесенный на основании соглашения в отношении одного из нескольких лиц, не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц и не является доказательством их виновности, - КУС ВС
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КУС ВС отмечает, что приговор, вынесенный на основании соглашения в отношении одного из нескольких лиц, не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц и не является доказательством их виновности.

В кассационной жалобе защитник в интересах частного нотариуса указал, что из текста обжалуемого ими приговора можно идентифицировать его подзащитный, поскольку в нем указан почтовый и электронный адреса, номера и серии нотариальных бланков частного нотариуса, а потому судья апелляционного суда пришел к времени апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права ее подавать.

Не соглашаясь с приговором, вынесенным на основании соглашения, защитник в интересах частного нотариуса подал апелляционную жалобу, в которой просил изменить этот приговор, исключив из него ссылку как на установленный факт на то, что его подзащитная как частный нотариус была привлечена к совершению преступления, знала о намерениях лиц, которые к ней обратились, действовала вопреки требованиям Закона Украины «О нотариате» и Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», злоупотребляла своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, согласовывала документы с целью сокрытие преступления или имитации этой сделки под законную, а также другие формулировки о незаконности действий ее подзащитной и ее осведомленности с противоправными намерениями лиц, к ней обратившихся.

Коллегия судей КУС ВС согласилась с заключением апелляционного суда, который из п. 2 ч. 3 в. 399 УПК Украины вернул защитнику апелляционную жалобу, поданную им в интересах частного нотариуса – лица, не имеющего права обжаловать приговор на основании соглашения, поскольку частный нотариус в этом уголовном производстве не является подозреваемым, обвиняемым лицом или прокурором; ее фамилия в приговоре не упоминается; ее личность в тексте приговора невозможно идентифицировать; обжалуемый приговор не касается его интересов.

КУС ВС напомнил, что приговор, вынесенный на основании соглашения в отношении одного из нескольких лиц, не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц и не является доказательством их виновности (статьи 84, 90 УПК Украины). Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд, оставив в силе определение судьи апелляционного суда.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 30 июля 2024 года по делу № 552/6085/23 (производство № 51-441км24) можно по ссылке.

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