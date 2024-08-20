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Уряд виділив 5 млрд гривень на укриття в школах та закупівлю шкільних автобусів

13:20, 20 серпня 2024
В Держбюджеті на 2024 рік передбачено 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах та 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів, особливо для прифронтових і прикордонних громад.
Уряд виділив 5 млрд гривень на укриття в школах та закупівлю шкільних автобусів
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Уряд України виділив близько 5 млрд грн з державного бюджету для забезпечення безпеки у школах в Чернігівській, Херсонській, Харківській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Країна активно готується до нового навчального року. У пріоритеті безпека дітей та максимальний перехід до офлайн навчання там, де це можливо. Цього року в держбюджеті було передбачено 2,5 млрд грн на будівництво шкільних укриттів і 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів, пріоритетно для прифронтових та прикордонних громад», — зазначив Шмигаль.

Уряд також розподілив майже 216 млн грн на закупівлю шкільних автобусів. Наразі вже придбано понад 120 одиниць. «Ми очікуємо, що завдяки виділеним коштам і співфінансуванню з місцевих бюджетів у 2024 році буде закуплено щонайменше 500 автобусів», — додав Прем’єр-міністр.

Ці заходи мають забезпечити регулярне підвезення школярів до освітніх закладів, які відповідають усім критеріям безпеки, і забезпечити можливість для очного навчання.

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