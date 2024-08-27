Кабмін затвердив план виконання Комплексної реформи органів правопорядку, де передбачив ратифікацію Римського статуту після припинення війни

Новий План заходів для виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку на 2023—2027 роки передбачає, що «протягом року після припинення чи скасування воєнного стану потрібно розробити та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду», але він вже поданий та прийнятий.

Уряд опублікував розпорядження від 23 серпня 2024 р. № 792-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023—2027 роки».

Зокрема, як сказано у Плані заходів, «протягом року після припинення чи скасування воєнного стану» потрібно виконати наступний захід:

«Розроблення та подання на розгляд Верховної Ради України законопроектів про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього і про внесення відповідних змін до кримінального та кримінального процесуального законодавства України».

Нагадаємо, що 21 серпня Верховна Рада прийняла як закон №3909-IX внесений 15 вересня Президентом України законопроект 0285 про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Окрім законопроекту про ратифікацію Римського статуту 0285, Президент 15 серпня зареєстрував у Верховній Раді законопроект 11484 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Таким чином, передбачений планом для виконання Комплексного стратегічного плану захід вже виконано достроково.

Що ще передбачає План заходів на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку на 2023—2027 роки

Крім ратифікації Римського статуту після війни, План заходів на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку на 2023—2027 роки також передбачає:

розроблення та подання «законопроекту України», яким впроваджується інститут доброчесності для перевірки працівників усіх органів правопорядку та прокуратури, визначаються критерії доброчесності та єдиний (однаковий) механізм її перевірки

приведення законодавства з питань внутрішнього контролю та запобігання корупції в органах правопорядку та прокуратурі у відповідність з положеннями зазначеного закону, що повинно відповідати очікуванням і забезпечувати довіру суспільства та громадян до них

розроблення та впровадження типового етичного кодексу для працівників органів

правопорядку, який визначатиме принципи доброчесності, чесності, прозорості та

неприпустимості корупції із зазначенням механізму звітності та притягнення до відповідальності за недотримання зазначеного кодексу

правопорядку, який визначатиме принципи доброчесності, чесності, прозорості та неприпустимості корупції із зазначенням механізму звітності та притягнення до відповідальності за недотримання зазначеного кодексу упровадження механізму оцінки ефективності працівників (добори, оцінювання якості роботи) органів правопорядку (крім СБУ) із залученням зовнішніх членів атестаційних комісій або зовнішніх незалежних спостерігачів (представників міжнародних партнерів з розвитку чи делегованих експертів

залучення незалежних спостерігачів до діяльності Кваліфікаційно- дисциплінарної комісії прокурорів, Ради прокурорів України, комісій з оцінювання якості

щороку - з’ясування сприйняття різних аспектів діяльності органів правопорядку та прокуратури серед населення, представників правничих професій, громадських об’єднань

розроблення та затвердження Кабінетом Міністрів порядку та методології оцінювання рівня суспільної довіри до системи органів кримінальної юстиції,

розроблення та подання законопроекту, який передбачає закріплення за органами правопорядку та прокуратури повноважень ініціювати проведення кримінологічної експертизи законів та їх проектів

розроблення та подання законопроекту щодо вдосконалення окремих положень КПК, зокрема процесуального порядку застосування інститутів припинення кримінального переслідування, досудової пробації, угод про примирення і медіації в межах кримінального провадження (diversionary measures; plea bargain)

розроблення та подання законопроекту щодо вдосконалення окремих положень КПК, зокрема припинення кримінального переслідування за умови укладення угод у кримінальному провадженні, які передбачатимуть відшкодування збитків, сплату штрафу або вжиття інших альтернативних заходів вирішення кримінально-правових спорів (transactions)

розроблення та подання законопроекту про внесення змін до КПК в частині оптимізації інститутів початку досудового розслідування, строків досудового розслідування, зупинення досудового розслідування, оскарження під час здійснення досудового розслідування, забезпечення додаткових гарантій захисту прав осіб під час розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави

розроблення та подання законопроекту, який передбачає зміну підходів до інституту повідомлення про підозру шляхом його визначення виключно як повідомлення особи, що містить повні дані, які є достатніми для здійснення захисту від підозри в учиненні конкретного кримінального правопорушення

розроблення та подання законопроекту, який передбачає запровадження в межах здійснення судового контролю порядку призначення позапланових виїзних ревізій та позапланових перевірок у кримінальному провадженні із забезпеченням дієвих гарантій для унеможливлення здійснення тиску на бізнес

упровадження комплексу заходів, спрямованих на розвиток СБУ як державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, що забезпечує державну безпеку України, посилення її спроможностей у сфері контррозвідувальної діяльності, інформаційної безпеки та кіберзахисту, боротьби з тероризмом та охорони державної таємниці

На кінець 2025 року призначено забезпечення імплементації норм Закону від 20 червня 2024 р. 3840-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України», зокрема під час проведення відкритого, прозорого та конкурентного процесу відбору персоналу БЕБ, розроблення механізму атестації персоналу на основі високорівневих принципів, закріплених у Законі про БЕБ, та процедурах, затверджених новим директором БЕБ

розроблення та подання законопроекту про кримінальну розвідку (Criminal Intelligence) як систему гласних і негласних пошукових, розшукових заходів і засобів, шо ґрунтуються на аналітиці, трансформації оперативно- розшукової діяльності до кримінальної розвідки, установлення чітких критеріїв її відмежування від кримінальної процесуальної, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності тощо.

Нижче наводимо повний план заходів.

Автор: Наталя Мамченко

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