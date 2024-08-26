ЗСУ не отримали гуманітарної допомоги на понад 170 млн грн, — аудит Міноборони

Міноборони спільно з Державною митною службою виявили потенційні ризики незаконного використання призначеної для військових гуманітарної допомоги.

Міністерство оборони і Державна митна служба за результатами аудитів з березня по липень цього року підрахували, що українські військові не отримали гуманітарної допомоги на понад 170 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, за даними Держмитслужби, через митний контроль для потреб ЗСУ пройшли:

424 транспортні засоби;

476,23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості;

6,2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул.

Проте у відомстві не змогли підтвердити факт отримання цієї номенклатури військовими підрозділами.

Міноборони направило відповідні повідомлення до правоохоронних органів для оцінки правомірності дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем.

За даними фактами триває розслідування.

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