В Австрії автівка влетіла у піцерію: багато постраждалих, фото

Водій не впорався із керуванням авто під час сильного дощу.

Фото: FF

В австрійському місті Міттерзілль автомобіль влетів у піцерію. Вісім людей постраждали внаслідок інциденту. Про це повідомляє австрійське медіа ORF.

Як стало відомо, за кермом авто перебував 37-річний поляк, який не впорався із керуванням під час сильного дощу. Його Skoda врізалася в піцерію, протаранивши столики, за якими сиділи відвідувачі. Постраждалим від 31 до 54 років.

У поліції повідомили, що водій був тверезий і сам він не постраждав.

Фото: FF

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