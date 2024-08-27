Щоб підняти зарплати вчителям удвічі, потрібно додаткові 100 млрд грн – голова освітнього комітету Ради

Водночас, за словами голови комітету Сергія Бабака, лише збільшення зарплат недостатньо для того, щоб утримати людей у професії

Джерело фото: Serhii Babak/Facebook

Щоб підняти заробітні плати вчителям удвічі, потрібно додаткові 100 млрд грн. Такі підрахунки навів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак на освітній конференції у Києві 26 серпня, пише Інтерфакс-Україна.

«Для того, щоб зараз підняти заробітні плати вдвічі, потрібно плюс 100 млрд грн», - сказав Бабак.

Водночас, за словами голови комітету, лише збільшення зарплат недостатньо для того, щоб утримати людей у професії та мотивувати молодих іти в професію.

Відтак, він вважає, що окрім підвищення зарплат, є потреба створювати сучасний освітній простір, а також змінювати систему перепідготовки та перекваліфікації вчителів.

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