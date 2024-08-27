Чтобы поднять зарплаты учителям вдвое, нужно дополнительные 100 млрд грн – глава образовательного комитета Рады

В то же время, по словам главы комитета Сергея Бабака, только увеличения зарплат недостаточно для того, чтобы удержать людей в профессии.

Источник фото: Serhii Babak/Facebook

Чтобы поднять заработные платы учителям в два раза, нужно дополнительные 100 млрд грн. Такие подсчеты привел глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на образовательной конференции в Киеве 26 августа, пишет Интерфакс-Украина.

«Для того, чтобы сейчас поднять заработные платы вдвое, нужно плюс 100 млрд грн», - сказал Бабак.

В то же время, по словам главы комитета, только увеличения зарплат недостаточно для того, чтобы удержать людей в профессии и мотивировать молодых идти в профессию.

Следовательно, он считает, что кроме повышения зарплат есть необходимость создавать современное образовательное пространство, а также изменять систему переподготовки и переквалификации учителей.

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