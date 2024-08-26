В Голосеевском районе Киева на трассу упали обломки БпЛА – КГВА

От обломков одного из БпЛА загорелось авто.

В Киеве обломки одного из последних БпЛА упали на трассу Киев – Обухов на границе Голосеевского района столицы. В результате чего загорелся автомобиль и пострадал водитель.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации 26 августа.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, воздушная тревога в столице сегодня суммарно продолжалась 8 с половиной часов.

«Уточнение данных по ударным БпЛА – В течение ночи было уничтожено до десятка вражеских дронов. И примерно такое же количество – во время дневной атаки БпЛА. В общей сложности было обнаружено и уничтожено почти 20 беспилотников врага, следовавших на столицу. Боевая работа велась на подступах к Киеву. Обломки одного из последних БпЛА упали на трассу Киев – Обухов на границе Голосеевского района столицы. В результате чего загорелось авто, пострадал водитель. В городе – без разрушений», - сообщили в городской военной администрации.

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