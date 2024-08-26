Взятка в $500 тысяч: оставили без изменений меры пресечения подозреваемым по делу экс-замминистра энергетики Хейла

Апелляционная палата Высшего антикорсуда оставила в силе меры предосторожности в отношении руководителя одного из энергетических предприятий и доверенного лица бывшего замминистра энергетики.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы защитника на постановление следственных судей об избрании мер двух подозреваемых по делу экс-заместителя министра энергетики Александра Хейла, разоблаченного на вымогательстве полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горного оборудования.

К руководителю одного из энергетических предприятий следственный судья применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн ​​грн, а к доверенному лицу бывшего замминистра - содержанию под стражей с альтернативой внесению 65 млн грн залога.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы защитника, а определения следователей судьи ВАКС – без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, что СБУ обнародовала перехваченные разговоры фигурантов дела экс-замминистра энергетики Александра Хейла.

Напомним, что ВАКС избрал меру пресечения Александру Хейлу.

Кроме того, Высший антикорсуд избрал меры пресечения еще двум фигурантам дела экс-замминистра энергетики Александра Хейла.

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